Élyme des sables : sa nouvelle loterie lui permettra d’éviter un déficit 

L’Élyme des sables s’épargnera un déficit budgétaire, grâce à sa nouvelle loterie lancée à l’automne.

Le budget annuel de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles tourne autour de 1,4 M$. L’apport du gouvernement est de 660 000 $. L’organisme doit donc aller chercher près de 800 000 $ dans le milieu.

« On n’a pas le choix, si on veut garder notre maison. On est chanceux, les gens sont généreux, ils sont fiers de leur maison, et c’est grâce à notre personnel exceptionnel », assure son directeur général, Michel Bellavance.

Plus ça va, plus le budget augmente, mais la part du gouvernement diminue pour l’Élyme des sables. Et il y a une limite à ce que les entreprises peuvent donner, mentionne M. Bellavance.

Le Téléradiothon —La Récolte, le 5 à Huîtres, le Souper Sacoches et la collecte de canettes consignées par Réal Thériault figurent parmi les activités majeures de financement.

« Il fallait trouver une autre source de financement, sinon on avait un déficit budgétaire. L’objectif était d’aller chercher des sous dans la communauté d’une autre façon, avec une façon conviviale de nous encourager », explique M. Bellavance. « Ce n’est pas tout le monde qui peut acheter un billet à 135 $. Là, les gens peuvent acheter de quoi à prix raisonnable et ils le font pour la cause aussi », soutient-il, au sujet de la nouvelle loterie.

Chacun sa part (50/50), avec un tirage par mois, connaît du succès depuis son lancement en novembre. La cagnotte ne cesse d’augmenter, passant, pour la personne gagnante, de 3 000 $ (décembre), à 10 000 $ (janvier) à 13 000 $ (février) et il atteignait jeudi, déjà plus de 18 000 $ en vue du tirage du 3 mars.

« Ça dépasse les attentes », assure le directeur général.

Il s’attend à engranger entre 75 000 et 80 000 $ net pour la première année, après avoir payé les différents frais, notamment ceux pour la Régie et la firme externe.

« Pour monsieur et madame Tout-le-Monde, on donne un petit 5 $ et bonne chance », lance M. Bellavance, content de « son bébé ». La loterie perdurera.

Les billets peuvent être achetés en ligne https://elymedessables.cell5050.com, à l’Élyme des sables les mercredis et jeudis, ou par transfert bancaire, comme nouvelle alternative.

D’ailleurs, pour le Téléradiothon du 6 avril au Centre des congrès, au lendemain du Souper Sacoches, Matt Laurent, Ima, Maude Cyr-Deschênes, Dan-Georges Mckenzie, Jinny Bezeau et Nick Beaudin iront de prestations musicales entre 13 h 30 et 16 h 30, au Centre des congrès de Sept-Îles.