Découvrez les 5 caractéristiques les plus recherchées par les acheteurs de propriétés !

Le marché immobilier québécois continue d’évoluer rapidement, reflétant des préférences et priorités influencées par les tendances économiques et sociales. En ce début d’année 2025, voici les principaux éléments qui attirent les acheteurs à travers la province.

1. Les maisons unifamiliales restent en tête

Malgré les hausses de prix dans certains secteurs, la maison unifamiliale demeure le choix privilégié des acheteurs québécois. Avec un prix médian provincial autour de 450 000 $ selon les statistiques de l’APCIQ, ce type de propriété séduit les familles et les acheteurs à la recherche d’espace et d’intimité.

2. Une popularité grandissante pour les condos

Les condos continuent de gagner en popularité, surtout auprès des jeunes professionnels et des retraités. Souvent plus abordable comme achat, ce type de propriété attire ceux qui recherchent un mode de vie pratique, sans les contraintes d’entretien d’une maison. Les nouveaux projets de condos avec espaces communs (piscines, terrasses) et services intégrés sont particulièrement prisés !

3. Le retour des banlieues et villes de taille moyenne

Avec la généralisation du travail hybride, les secteurs périphériques deviennent des options attrayantes pour les acheteurs. Les banlieues et villes de taille moyenne offrent une qualité de vie enviable, des prix plus abordables et un accès aux commodités, sans les inconvénients des grands centres.

4. L’accent sur la durabilité

Les acheteurs québécois sont de plus en plus sensibles aux propriétés écoresponsables. Les maisons neuves avec une bonne isolation, des panneaux solaires ou des systèmes de chauffage géothermique attirent un nombre croissant d’acheteurs soucieux de réduire leur empreinte écologique et leurs coûts énergétiques.

5. L’importance de l’espace et de la flexibilité

Depuis la pandémie, l’espace reste une priorité. Qu’il s’agisse d’un bureau à domicile, d’une salle d’entraînement ou d’une chambre supplémentaire, les acheteurs recherchent des propriétés capables de s’adapter à leurs besoins en constante évolution.

En résumé, les acheteurs québécois cherchent des propriétés qui combinent espace, durabilité et proximité avec les commodités. Que vous soyez à la recherche d’une maison familiale, d’un condo ou d’une propriété en banlieue régionale, Via Capitale Horizon est là pour vous guider.

Jean-Maxime Mercier

Dirigeant d’agence – Via Capitale Horizon, chef de file de l’industrie immobilière dans l’Est du Québec