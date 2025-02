Piscine de Port-Cartier | Les bris nuisent aux jeunes athlètes

Le manque de fiabilité de la piscine de Port-Cartier nuit grandement au développement des jeunes sportifs.

Un bris survenu à la piscine de Port-Cartier la rend inaccessible depuis le 20 décembre. Il y a plusieurs années que l’infrastructure sportive a des ennuis. L’une des organisations grandement affectées est le Club de natation les Cachalots de Port-Cartier.

« Cela fait qu’on n’a pas eu de saison complète depuis la pandémie », mentionne Martine Dufresne, vice-présidente de l’organisation.

Le Club doit donc organiser des entraînements à la piscine de Sept-Îles, ainsi qu’en gymnase.

Les difficultés liées à la piscine ont des conséquences sur le nombre d’inscriptions au Club des Cachalots. Au cours des dernières années, le club est passé de 50 nageurs compétitifs à une vingtaine à ce jour.

« Habituellement, on avait une liste d’attente, mais maintenant il n’y en a plus. Il y a même des groupes qui ne sont pas complets », dit-elle. « C’est la survie de notre club qui est un peu en jeu présentement. »

Cette difficulté à avoir un accès constant à la piscine a un effet sur la performance des nageurs. Sans celui-ci, ils risquent de perdre leur niveau de compétence et leur motivation.

« On a une compétition à la fin du mois de mars, où on a des nageurs qui n’ont pas leur temps de standard pour accéder à celle-ci. Sauf qu’on ne sait pas comment et quand ils pourront faire leur temps, parce qu’on n’a pas de piscine », dit Mme Dufresne.

Des membres du conseil d’administration se sont d’ailleurs présentés à la séance du conseil du 10 février, pour conscientiser les élus à la problématique.

Dans une lettre déposée lors de cette soirée, il rappelle également l’importance d’une piscine afin d’améliorer la sécurité nautique, parce qu’on y offre des cours de natation qui sont cruciaux pour empêcher les noyades.

Réfection

Pour le maire, ce bris rappelle l’importance du projet de réfection de la piscine de Port-Cartier.

« 47 ans pour une piscine, je crois qu’on peut dire qu’elle est en fin de vie. On ne pourra pas prolonger sa vie indéfiniment. Le but, pour nous, est de la garder utilisable jusqu’à ce qu’on réalise notre projet de réfection majeur », affirme Alain Thibault.

Le projet consiste en la réfection complète de la piscine, l’ajout d’un vestiaire universel et l’ajout d’un deuxième bassin récréatif.

Alain Thibault a discuté du dossier de la piscine avec le premier ministre François Legault, lors de sa visite à Sept-Îles, le 30 janvier. Le projet n’a pas été sélectionné à deux reprises pour obtenir une subvention, dont dans le dernier Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

« J’ai passé le message au premier ministre qu’on espère que notre projet sera retenu dans le prochain PAFIRSPA », dit Alain Thibault.

Il rappelle que les infrastructures sportives, comme une piscine, sont importantes pour l’attractivité et la rétention.

Le Club des Cachalots a demandé aux élus municipaux que le projet de réfection de la piscine soit une priorité et que la municipalité sollicite des partenaires, pour faire avancer le dossier. Le maire fait savoir que la Ville « cognera à toutes les portes » pour trouver le financement. Il donne en exemple la Société du Plan Nord.

Réparation

Un problème avec les pompes est notamment en cause pour le bris qui entraîne la fermeture depuis le 20 décembre. Les pièces ont été commandées pour la réparation, mais elles ont été très difficiles à trouver, en raison de l’âge de l’infrastructure.

« Les pièces sont très rares », affirme le maire de Port-Cartier.

Les travaux sont en cours. Dans le meilleur scénario, la Ville a espoir de rouvrir la piscine le 24 février.

« Tout est mis en œuvre pour remettre la piscine en état le plus vite possible… C’est notre plateau sportif le plus utilisé à Port-Cartier », dit le maire.

Le coût des travaux n’est pas encore connu.