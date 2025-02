Sept-Îles | Dame Nature 1 Patinoire 0

Les degrés au thermomètre pour ce mardi 18 février, dans les « plus », n’aident en rien les patinoires extérieures de Sept-Îles.

Les adeptes de patinage ou de hockey au grand air devront prendre leur mal en patience puisque les patinoires sont fermées temporairement.

« Il faudra donc attendre le retour de températures plus froides (autour de -8 degrés) pour pouvoir reprendre l’arrosage et obtenir des glaces suffisamment épaisses et solides pour y patiner en sécurité », indique la Ville de Sept-Îles.

Et selon les prévisions de Dame Nature, ça prendra quelques jours.