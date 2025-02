Le contrat d’énergie est plus décisif que les tarifs pour Aluminerie Alouette

Le président-directeur général d’Aluminerie Alouette l’a réitéré à multiples reprises, mardi midi, devant les gens d’affaires de Sept-Îles : il lui faut conclure un contrat d’approvisionnement en énergie avec Québec, pour assurer son avenir.

« La question des tarifs douaniers est moins importante », a affirmé Claude Gosselin.

Aluminerie Alouette se concentre à améliorer sa compétitivité face aux autres alumineries de la planète. Pour y parvenir, elle a le contrôle sur deux choses : son efficacité à opérer l’usine (coût d’entretien, coût d’opération…) et le contrat d’énergie.

Le reste, c’est essentiellement les matières premières qui entrent en ligne de compte, et pour ça, tout le monde paye la même chose.

« Tu ne te démarques pas avec ça », a résumé M. Gosselin, aux gens d’affaires réunis pour un dîner-conférence, mardi, à Sept-Îles.

En 2024, Aluminerie Alouette a investi 100 M$ et elle souhaite en faire autant en 2025 et dans les années à venir.

En fait, parole du premier ministre, elle est prête à investir 1 milliard de dollars, si on lui signe un contrat d’approvisionnement énergétique à long terme.

« L’énergie c’est du fondamental, c’est notre compétitivité par rapport aux autres alumineries (…) Les tarifs s’appliquent à tout le monde, donc on va demeurer compétitifs par rapport aux autres. Il faut que notre structure de coûts nous permette de rester compétitifs à long terme, pour investir et assurer la pérennité », a expliqué M. Gosselin.

Une meilleure écoute

Depuis 2021, Aluminerie Alouette est en discussion avec Hydro-Québec et le gouvernement, en vue d’une entente d’approvisionnement énergétique. Son contrat actuel arrivera à échéance en 2029.

Le PDG de l’aluminerie en a discuté avec François Legault, lors de sa visite à Pointe-Noire, fin janvier.

« Je l’ai senti très à l’écoute et il souhaite vraiment à ce qu’on trouve un terrain d’entente et je pense qu’on va en trouver un, mais il reste quelques éléments à faire et on devrait être capable de les faire prochainement », a-t-il révélé.

L’administration Trump et ses tarifs causent de l’incertitude dans le domaine de l’aluminium. Le gouvernement semble vouloir se montrer rassurant envers la plus grande aluminerie des Amériques et les 1 300 emplois qu’elle génère. La visite du premier ministre Legault dans la cafétéria d’Alouette, le 30 janvier, n’est pas étrangère à ce désir.

« C’est sûr que le contexte actuel a amélioré l’écoute du gouvernement, mais nous, on est préoccupé par ça depuis 2021 », a dit Claude Gosselin, par rapport à l’entente énergétique espérée. « Ce n’est pas le contexte qui fait qu’on parle de ça aujourd’hui. On en parle aujourd’hui, parce que ça fait un bout de temps et qu’on arrive dans une situation où est-ce que si l’on veut poursuivre notre programme d’investissements, il faut absolument se sécuriser à long terme dans les opérations », a-t-il réitéré.

De l’argent pour l’aréna ?

D’ailleurs, il en va de même pour la participation d’Alouette dans des projets spéciaux de la communauté. En 2024, elle a remis 925 000 $ pour différents projets. Bon an mal an c’est ce qu’elle fait chaque année.

« On n’a pas de fly-in fly-out. On ne veut pas de fly-in fly-out. Pour ça, ça nous prend une communauté qui est structurée, qui a des services et qui est capable d’accueillir du monde et d’offrir une qualité de vie aux gens qui sont ici », a affirmé Claude Gosselin.

Mais pour délier davantage les cordons de sa bourse et prendre part à des « projets spéciaux », il lui faut de la sécurité.

« La piscine à Port-Cartier, l’aréna à Sept-Îles, ce genre d’investissements spéciaux là, ça demande des investissements en dehors de ce qu’on fait toutes les années. Ces investissements-là vont venir avec le programme d’investissements, si on en fait, et avec le programme énergétique à long terme. »