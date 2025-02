Tarifs sur l’acier et l’aluminium | Pas d’inquiétude… pour l’instant

Malgré l’annonce de tarifs de 25 % sur l’acier et l’aluminium, des entreprises de la région gardent la tête froide.

« Pour l’instant, il n’y a pas vraiment d’inquiétude », mentionne Stéphane Bergeron, dirigeant d’Altech 7 – Îles.

L’entreprise d’une dizaine d’employés se spécialise dans la conception et la fabrication de produit d’aluminium.

Le même état d’esprit se retrouve aussi chez SoudoTechnic.

« La hausse de 25 % ne nous impacte pas vraiment pour l’instant (…) Ça nous inquiète peu », affirme Frédéric Deschênes, directeur des opérations. « Pour l’instant, c’est un petit feu. Est-ce qu’il va grossir, on ne le sait pas. On vit au jour le jour. On va voir les décisions qui seront prises [par l’administration Trump]. »

Aucune perte d’emploi, ou baisse des opérations n’est envisagée pour cette compagnie de soudure qui compte plus d’une soixantaine d’employés.

Les deux entreprises indiquent qu’il pourrait y avoir des conséquences, si jamais l’Aluminerie Alouette, entreprise avec laquelle ils font affaire, décidait de diminuer ses opérations.

Cependant, le PDG de l’Aluminerie Alouette, Claude Gosselin, a affirmé dans les dernières semaines qu’aucune baisse des productions n’était envisagée.

Ce qui pourrait représenter un certain risque, c’est s’il y avait des tarifs sur le prix de certains consommables que des entreprises font venir des États-Unis. Un tel scénario pourrait venir nuire aux opérations, mentionne M. Deschênes.

Bien qu’il n’y a pas d’inquiétude majeure pour l’instant, le co-propriétaire de Altech 7 – Îles dit qu’il faudra rester vigilant, dans les prochains mois.

« On va faire attention à tout, que ce soit nos dépenses, et il faudra s’assurer qu’on a assez d’ouvrage », dit M. Bergeron.

De son côté, la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani-utenam affirme être à l’écoute des entreprises. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle invite les compagnies qui craignent des répercussions à communiquer avec elle pour « évaluer ensemble les enjeux et explorer des solutions adaptées. »

Cette dernière est toujours sans directeur général.