Compétition marquante pour le Club de natation de Sept-Îles à Blainville

La participation du Club de natation de Sept-Îles (CNSI) à la Coupe du Québec Junior n’a pas été de tout repos dans les derniers jours. La tempête de jeudi et celle de dimanche ont chamboulé son séjour à Blainville.

La délégation septilienne est partie une journée plus tôt que prévu et elle a dû faire une croix sur les épreuves de dimanche avant que la deuxième tempête ne se pointe le bout du nez pour un retour en sécurité.

La compétition a aussi été marquée, jeudi, par un accident de l’autobus transportant le Club aquatique de l’Abitibi. Quelques jeunes et un entraîneur ont été blessés dans la collision avec un poids lourd. Les élans de solidarité des autres clubs ont d’ailleurs été nombreux sur les réseaux sociaux.

Dans la piscine, Leelou Vollant, la seule du CNSI à ne pas être revenue dimanche, a décroché deux médailles d’or (50 m libre et 100 m dos) et une de bronze au 50 m dos. Florence Turbide a gagné deux médailles, une d’or au 400 m quatre nages individuelles et une d’argent au 200 m papillon.

Plusieurs de la dizaine de nageuses et nageurs de Sept-Îles y sont allés d’améliorations de temps lors de la Coupe du Québec Junior des 14, 15 et 16 février.

« On commence à apprendre à se préparer à une épreuve et à pouvoir analyser sa performance après avoir nagé », a livré comme commentaire l’entraîneure Pascale Turbide à l’intention de ses jeunes. Elle espère qu’ils retiennent quelques détails à mettre en pratique pour les compétitions à venir.