Cinq titres pour les Missîles de Sept-Îles à Québec

Les équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles n’ont pas fait les choses à moitié au Tournoi de la Capitale qui était au calendrier dans les derniers jours. Sur ses sept équipes participantes, cinq ont décroché l’or de leur catégorie.

Les Missîles de la catégorie Novice C ont dominé leurs adversaires de bout en bout du tournoi, signant d’ailleurs une victoire convaincante de 8-1 en finale sur les Valkyries de Saint-Marie de Beauce. Les Septiliennes ont trouvé le fond du filet 35 fois en quatre matchs, ne concédant que huit buts.

Pour l’équipe Atome B, ce fut plus serré pour le match de la médaille d’or. Les Missîles ont eu besoin de la prolongation pour vaincre, 5-4, les Rafales de la Capitale, un club contre qui elles avaient perdu 6-2 en préliminaire.

La finale de la catégorie Cadette B a aussi eu des airs de revanche pour les Septiliennes, qui l’ont emportée 4-3 sur les Rebelles de Bellechasse, avec le but gagnant dans la dernière minute, après une défaite de 5-0 au premier duel.

Les joueuses des Missîles Atome C et Junior B sont aussi reparties de Québec avec une médaille d’or dans leurs bagages, couronnant chacune un parcours de quatre victoires en autant de matchs, une dernière de 4-1 sur les Colibris de Lévis dans l’Atome et de 4-2 sur les Rebelles dans le Junior B.

Les formations septiliennes benjamines C et Inter A n’ont pu se tailler une place en finale, terminant chacune avec une victoire et deux revers en préliminaire.

Les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre Benjamines B étaient aussi de la partie au Tournoi de la Capitale. Elles n’ont pas été en mesure de connaître la victoire en trois rencontres.

Il ne reste comme compétitions pour la saison que les Championnats provinciaux et le Festival de Trois-Rivières. Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre auront des équipes pour ces deux rendez-vous.

L’équipe des Missîles de Sept-Îles Atome C, championne du Tournoi de la Capitale. Photo Jacques Proulx Foto Rebel

Les championnes de l’atome B. Photo Jacques Proulx Foto Rebel

L’équipe gagnante dans le Junior B. Photo Jacques Proulx Foto Rebel