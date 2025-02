Une leçon pour Charles Paquet à Abu Dhabi

La saison 2025 de triathlon, post-olympique, est lancée pour le Port-Cartois Charles Paquet. Ce ne fut cependant pas facile aux Émirats arabes unis.

L’athlète de 27 ans s’est classé 22e (chrono de 00:49:47) pour l’épreuve d’Abu Dhabi de la Série des championnats du monde de triathlon (WTCS). La compétition a été remportée par le Néo-Zélandais Hayden Wilde (00:48:21), médaillé d’argent à Paris 2024.

« Début de saison compliqué. Une natation difficile, un gros effort sur le vélo et une course à pied éprouvante. Mais chaque course est une leçon, et j’ai encore le temps d’affiner ma préparation avant le WTCS de Yokohama. On ne lâche rien », a écrit Charles Paquet sur les réseaux sociaux.

La compétition en sol japonais est prévue en mai.