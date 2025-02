Chefferie libérale : Charles Milliard propose le salaire minimum pour les stagiaires

La campagne de séduction des jeunes se poursuit dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). Après Pablo Rodriguez qui veut augmenter le budget de l’aile jeunesse du parti, Charles Milliard, propose de répondre à une demande de longue date des associations étudiantes en rémunérant les stages dans le secteur public à hauteur du salaire minimum.

Charles Milliard veut aussi instaurer un programme d’aide financière pour les stages obligatoires au privé. Les entreprises pourraient bénéficier d’un financement du gouvernement couvrant la moitié de la rémunération des stagiaires jusqu’à un maximum de 3500$ par étudiant et par stage.

«C’est une mesure phare de ma campagne. C’est une demande qui vient beaucoup des jeunes. (…) La précarité financière des jeunes, c’est le principal problème qu’on a. On a souvent des gens qui commencent sur le marché du travail et qui sont déjà lourdement endettés», soutient l’aspirant chef libéral en entrevue avec La Presse Canadienne.

Cet argent serait disponible seulement pour «les stages où l’étudiant contribue directement aux activités de l’organisation». Les stages d’observations seraient donc exclus.

«L’accent qu’on veut mettre, c’est, par exemple, dans le secteur de l’éducation ou dans le secteur de la santé, les gens qui sont en contact avec la clientèle», explique-t-il.

«Un investissement»

Charles Milliard estime que ces mesures coûteraient 300 millions $ par année au Trésor public . «C’est une estimation qu’on a faite sur le nombre moyen de stagiaires postsecondaires et la durée moyenne des stages avec le salaire minimum proposé», explique-t-il.

Le salaire minimum est actuellement de 15,75 $ l’heure au Québec et passera à 16,10 $ l’heure le 1er mai 2025.

La rémunération des stages est une demande qu’avait déjà formulée la députée libérale de Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet, qui appuie l’ex-PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec dans la course.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a fermé la porte à cette option en mars 2024, arguant que la situation budgétaire du Québec ne le permet pas. Rappelons que le déficit du gouvernement s’élève à 11 milliards de dollars pour 2024-2025.

Quelques mois plus tard, le gouvernement Legault a ouvert la porte à rémunérer le dernier stage des étudiants en enseignement.

«Quand je regarde les investissements qu’on fait dans de grandes entreprises comme Northvolt, je ne pense pas que le 300 millions $ soit une dépense, c’est vraiment un investissement», soutient Charles Milliard.

L’importance des jeunes

Les jeunes sont très importants dans la course à la direction du PLQ, puisqu’ils comptent pour 33 % des voix dans le choix du prochain chef.

Il est donc impératif pour les candidats de faire le plein de membres âgés de 16 à 25 ans. Les règles de la chefferie exigent d’ailleurs que les aspirants candidats recrutent 350 nouveaux membres.

En plus de Pablo Rodriguez et Charles Milliard, les candidats à la chefferie du PLQ sont l’avocat fiscaliste Marc Bélanger et l’agriculteur de la Beauce Mario Roy.

L’ex-maire de Montréal Denis Coderre a abandonné la course cette semaine après que sa candidature eut été rejetée par le parti dans la foulée de ses problèmes fiscaux.

Les libéraux choisiront leur nouveau chef le 14 juin 2025.