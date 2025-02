Une autre victoire du Drakkar contre les Huskies à domicile

Le Drakkar de Baie-Comeau fait plaisir aux 2 532 amateurs au Centre sportif Alcoa en remportant cette deuxième rencontre consécutive, contre les Huskies de Rouyn-Noranda, par la marque de 6 à 2.

Il a fallu près de 14 minutes avant que le Drakkar inscrive le premier point au tableau, grâce à un but de Louis-Charles Plourde, assisté de Melovsky et Michaud.

Ça a été une réplique rapide, exactement une minute après, pour les Huskies. C’est Antonin Verreault qui, tout comme Plourde, a inscrit son 28e but de la saison.

4 buts en deuxième

La troupe de Rouyn-Noranda commence en force la deuxième période. On leur accorde un but, après seulement un peu plus d’une minute, dans la confusion devant le filet de Lucas Beckman.

Il aura fallu vérification des officiels avant de donner le point à l’équipe adverse, sous le mécontentement de Jean-François Grégoire.

Ensuite, en désavantage numérique, Alexis Michaud s’élance dans le territoire ennemi. Il obtient un lancer de punition, alors qu’il se fait accrocher. C’est ainsi qu’il crée l’égalité. Ce jeu significatif permet de donner l’étoile du match à Alexis Michaud.

Le Drakkar double ensuite l’avance avant la fin du deuxième engagement. Jules Boilard et Evan Courtois touchent chacun la cible.

41 pour Poirier

En troisième période, les Huskies effectuent un peu plus de lancers durant la première moitié. Toutefois, cela n’empêchera pas les hommes de Jean-François Grégoire d’ébranler l’adversaire.

Une échappée de Poirier fait crier la foule au Centre sportif Alcoa. Le #9 marque son 40e but de la saison, aidé d’Anthony Lavoie.

Rouyn-Noranda prend la décision d’enlever son gardien avec trois minutes à faire à la partie. Mais, ça n’aura pris que quelques secondes pour que Poirier compte pour une 41e fois, se rapprochant ainsi du cap des 50 buts.

La prochaine rencontre du Drakkar de Baie-Comeau se tiendra à domicile contre les Sea Dogs de Saint John.