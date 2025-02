Du hockey au grand air pour la Classique Oxyène d’Hommes Sept-Ils

C’était le festival des joues rouges samedi au Stade Holliday. Les participants à la 10e édition de la Classique Oxygène d’Hommes Sept-Ils ont pris une bonne bouffée d’air « frette ».

Treize équipes étaient inscrites pour ce tournoi de hockey sur la patinoire du Holliday divisée en quatre surfaces de jeu. Ce rendez-vous est au profit de la Maison Jack Monoloy, une ressource d’hébergement et de soutien communautaire pour les pères en situation de vulnérabilité.

Le directeur d’Hommes Sept-Ils, Edmond Michaud, était content du déroulement de la journée. Et au sujet de la météo, « on a déjà connu plus frette que ça. Avec le facteur vent, on a déjà eu moins quarante, il y a sept ou huit ans. Quand tu joues, tu ne le sens pas », dit-il.

Au-delà des matchs sur la glace, il y a eu une bonne affluence pour les activités entourant le 10e anniversaire de la Classique Oxygène. Il y a eu une file pour la cabane à sucre, certains ont profité de la tente traditionnelle innue pour se réchauffer grâce au poêle à bois, d’autres se sont promenés en carriole tirée par des cheveux et l’anneau de glace à attirer son lot d’utilisateurs.

Les profits de l’édition 2025 se chiffreront autour de 15 000 $. Le Port de Sept-Îles et Hockey Experts étaient les partenaires majeurs.

Parole d’Edmond Michaud, il y aura encore une Classique Oxygène l’an prochain. « Toute l’équipe d’Hommes Sept-Îles et le C.A. chérissent cette activité. On célèbre notre sport national sur un site fétiche comme le Stade Holliday. Les gens qui viennent aiment ça », mentionne-t-il. « Le comité est bon pour trouver de bonnes idées. »

C’est également l’occasion de faire connaître l’organisme.

D’ailleurs, l’idée de la cabane à sucre pourrait être répétée lors de l’événement de la Fête des Pères souligné par Hommes Sept-Ils en juin, grâce à de la neige qui serait fournie par une poissonnerie afin d’offrir de la tire d’érable.

Le Spot, l’équipe championne chez les hommes. De gauche à droite : Patrick Renaud, François Boudreault, Michael Boudreau, Roby Ruel et Kevin Ross.

Les hocketteuses, championnes chez les femmes. De gauche à droite : Myriam Castilloux, Sarah-Pier Babin, Sara Gagnon-Chénier, Mélodie Bouchard et Kim Mayrand.