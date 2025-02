Chefferie du PLC: Mark Carney dit avoir récolté 1.9 M$ en dons

Un porte-parole de l’équipe de campagne de Mark Carney a déclaré qu’elle avait recueilli jusqu’à présent plus de 1,9 million $ de dons provenant de plus de 11 000 personnes.

Les candidats à la direction du Parti libéral du Canada doivent soumettre des rapports bimensuels au directeur général des élections et l’équipe de M. Carney a indiqué que son dernier rapport a été soumis cette semaine et comprend les dons jusqu’au 9 février.

Dans un communiqué, un porte-parole de l’organisation de Chrystia Freeland a déclaré qu’elle était très positive après avoir organisé un certain nombre de collectes de fonds. Il n’est pas précisé combien Mme Freeland avait recueilli.

L’organisation de Ruby Dhalla a affirmé ne pas encore avoir de chiffres officiels, mais assure «avoir eu beaucoup de succès».

Les porte-parole de Karina Gould et de Frank Baylis n’ont pas répondu aux questions de la Presse Canadienne sur leur collecte de fonds.

Il reste un peu plus de trois semaines dans la course à la direction; le parti choisira le prochain premier ministre le 9 mars.

Plus tôt dans la campagne, Mme Gould a demandé à ses partisans de l’aider avec leurs dons afin qu’elle puisse rester dans la course.

Les candidats doivent recueillir suffisamment pour couvrir un droit d’entrée de 350 000 $, divisé en trois versements. Le dernier, à auteur de 125 000 $, doit être versé lundi.

Les campagnes sont autorisées à dépenser un maximum de 5 millions $ chacune, excluant le droit d’entrée et certains autres coûts.

Les collectes de fonds pour la campagne doivent suivre les règles énoncées dans la Loi électorale du Canada, elles ne peuvent pas accepter de contributions de sociétés, de syndicats ou de non-résidents.

Élections Canada devrait publier la semaine prochaine les premiers résultats des collectes de fonds de tous les candidats.

Lors de la dernière course à la direction du parti libéral, Justin Trudeau a récolté un peu plus de 2 millions $. Un courriel envoyé à ses partisans à l’époque indiquait que l’argent provenait de 10 500 dons individuels et de 60 collectes de fonds différentes.

La course à la direction du parti a commencé en novembre 2012 et s’est terminée en avril 2013, les candidats avaient une limite de dépenses de 950 000 $.