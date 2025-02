Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Pas de suite pour la série de la nord-côtière Erika Soucy, à TVA

La série Les Perles, écrite par l’autrice de Portneuf-sur-Mer, Erika Soucy, n’est pas renouvelée pour une deuxième saison sur les ondes de TVA. C’est l’actrice qui y tient le rôle principal, Bianca Gervais, qui en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux le 7 février.

La Maison des aînés de Baie-Comeau est officiellement ouverte

La Maison des aînés et alternative (MDA MA) de Baie-Comeau a accueilli ses premiers résidents le 19 novembre. Elle a été officiellement inaugurée cette semaine, par la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, et le député Yves Montigny. Celle de Havre-Saint-Pierre se fait toujours attendre.

SPUM : le poste de Mani-utenam en fonction dès avril

Le directeur de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM), Carl Jourdain, affirme que le poste de police de Mani-utenam devrait entrer en fonction d’ici le mois d’avril.

Trois projets immobiliers pourraient voir le jour à Sept-Îles

Le premier des trois projets aurait lieu sur les terrains de l’ancienne école Saint-Antoine-de-Padoue, dans le secteur Clarke City. Le deuxième serait réalisé sur un terrain du boulevard Laure, dans le secteur de l’Anse. Le troisième serait construit dans le secteur Sainte-Famille. Pour des soucis de confidentialité, la Ville ne peut donner plus de détails sur les projets.

La survie de la culture menacée sur la Côte-Nord



Avec le coût de la vie qui augmente et le financement qui stagne depuis des années, plusieurs acteurs du milieu culturel craignent pour la survie de la culture sur la Côte-Nord.

Vieux-Quai en Fête | Une première tête d’affiche annoncée

La musique acadienne résonnera sur le site du Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles le 12 juillet. L’organisation a dévoilé l’identité d’une première tête d’affiche avec la présence de Salebarbes.

Un trou de 100 000 $ dans le budget du Festival de la chanson de Tadoussac

Le Festival de la chanson de Tadoussac mobilise l’aide du public pour la première fois de son histoire récente afin d’atténuer ses coûts de production. Il doit faire face à un trou de 100 000 $ dans son budget cette année.

Bris de service à la piscine de Port-Cartier depuis décembre

Un problème avec les pompes est notamment en cause. Les pièces ont été commandées pour la réparation, mais elles ont été très difficiles à trouver en raison de l’âge de l’infrastructure. La piscine a 47 ans. Pendant ce temps, le Club de natation et les nageurs port-cartois en paient le prix.

Maintenant plus cher pour Sept-Îles–Québec

Le déplafonnement du coût des billets avec la nouvelle version du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) risque de faire augmenter le montant que devront dépenser les Nord-Côtiers, pour certaines liaisons aériennes.

Un an d’interventions contre le crime organisé sur la Côte-Nord

Après un an d’existence, l’escouade mixte formée par la Sûreté du Québec (SQ) et la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) dresse un bilan de ses interventions.

Pas de plan pour le Vieux-Quai

Malgré son état qui se dégrade, rien n’est prévu pour améliorer le Vieux-Quai de Sept-Îles, qui rassemble pêcheurs, marcheurs et touristes en grand en nombre durant la belle saison.

Boston Pizza vise Sept-Îles

Les locaux de l’ancienne Cage aux sports dans Place de Ville semblent visés. Est-ce que la franchise trouvera preneur ?

La Côte-Nord de l’année 2100

À quoi ressembleront nos saisons dans les années à venir ? Davantage d’épisodes de pluie intense, une diminution des nuits très froides en hiver, plus de journées caniculaires en été, des printemps et automnes en mutation : le météorologue Christopher McCray fait le tour de la question.

Les hymnes de Gou-H sur les plateformes numériques

Les Septiliens et Nord-Côtiers de souche, qui sont dans la quarantaine, voire début cinquantaine, sont certainement nombreux à se souvenir de la chanson L’hymne à la Côte-Nord. Ce classique et les autres titres des deux albums de Gou-H seront désormais disponibles sur Apple Music et Spotify.