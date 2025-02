ITUM consacre plus de 22 M$ aux logements abordables

Le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam a investi 47,6 millions $ en projets d’immobilisation et d’infrastructure pour l’année 2023-2024, dont 22,8 millions $ ont été alloués à la construction de 60 maisons abordables pour la communauté.

C’est ce qu’ITUM a dévoilé à la communauté, mercredi soir, à la salle Teueikan à Mani-utenam. C’était la présentation des états financiers pour l’année 2023-2024.

Il s’agit d’une hausse de plus de 19,6 millions $ d’investissement dans le milieu de l’habitation et d’infrastructure, comparé à l’année précédente.

La somme de 22,8 millions $ s’inscrit dans la deuxième phase du projet visant la construction de 200 logements à Uashat mak Mani-utenam, sur une période de cinq ans.

Sur les 47,6 millions $ investis, 7,5 millions $ ont été consacrés à des projets d’infrastructure, dont une station d’eau potable à Mani-utenam. Un montant de 14,6 millions $ a été alloué aux bâtiments commerciaux et communautaires, tels que le poste de police et le centre culturel de Mani-utenam, ainsi que la radio CKAU. Enfin, 2,7 millions $ ont été investis dans l’achat de machinerie et dans le déneigement.

L’année en chiffres

ITUM a vu ses revenus totaux passer de 163,9 millions de dollars à 202 millions $ pour l’année 2023-2024, une hausse de 23,2 %.

Cette augmentation s’explique principalement par les contributions de Services autochtones Canada, les revenus autonomes issus des entreprises minières, les revenus de contrats et de facturation, ainsi que par le soutien d’entités comme Hydro-Québec, l’APNQL et le Secrétariat aux affaires autochtones.

La totalité des revenus autonomes, s’élevant à 28,8 millions $, a été réinvestie dans des projets d’immobilisation et d’infrastructure, dans la communauté de Matimekush-Lac John, ainsi que dans la contribution au Fonds des générations, au Fonds des familles et des activités traditionnelles, au remboursement de dettes à long terme, aux opérations du Bureau de la protection des droits et à des projets d’employabilité.

Pour ce qui est des dépenses, ITUM a engagé 202,5 millions $, indiquant un déficit de 0,5 million $. Il s’agit d’une hausse de dépenses de 44,5 millions $, par rapport à l’année précédente.

Les 12 prochains mois

Le conseil de bande estime qu’un financement de 147,5 millions $ sera nécessaire en 2024-2025, pour garantir la livraison des services de qualité attendus. Ce montant ne comprend pas les coûts liés à l’achèvement des projets d’immobilisation, en cours pour 2024-2025.

La directrice du secteur de l’Administration et des Finances de Uashat mak Mani-utenam, Annick Lelièvre, affirme que les priorités pour 2024-2025 sont clairement définies.

Annick Lelièvre, directrice du secteur de l’Administration et des Finances de Uashat mak Mani-utenam Capture d’écran Innu Web TV.

« Nous maintiendrons une gestion rigoureuse de notre budget de 145,7 millions $, nous poursuivrons nos efforts en matière de logements, nous renforcerons notre gouvernance financière et nous continuerons à développer nos revenus autonomes », a-t-elle indiqué.