Evan Courtois et Justin Gendron prêts à faire leur marque

La période des échanges hivernaux a apporté son lot de surprises au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), et le Drakkar de Baie-Comeau n’a pas fait exception.

L’organisation a récemment acquis les services de deux nouveaux joueurs prometteurs : Evan Courtois (# 23) et Justin Gendron (# 15). Tous deux apportent une énergie nouvelle à l’équipe, et leur intégration semble déjà bien entamée. Rencontre avec ces deux hockeyeurs déterminés à laisser leur empreinte.

Evan Courtois : un travailleur acharné au service de l’équipe

Originaire de St-Christophe-d’Arthabaska, Evan Courtois a fait ses classes dans le hockey mineur des Bois-Francs avant de poursuivre son développement en Mauricie avec les Estacades de Trois-Rivières. Son parcours l’a mené jusqu’à la LHJMQ, et son récent échange vers Baie-Comeau a été une surprise qu’il a rapidement accueillie avec enthousiasme.

« J’ai été surpris un petit peu, raconte-t-il. Je dormais, car on avait voyagé de nuit et, vers 11 h, mon frère de pension est venu me réveiller pour me dire que je devais aller à l’aréna alors j’ai compris que j’allais être échangé. J’étais bien content de savoir que c’était à Baie-Comeau ! »

Dès son arrivée, il a pu compter sur la présence de visages familiers, notamment Justin Gendron, avec qui il s’est entraîné l’été dernier, et Louis-Charles Plourde, un de ses amis proches. Son intégration s’est donc faite naturellement, tant dans le vestiaire que dans la ville. « Les gens et mes coéquipiers sont super accueillants », souligne-t-il.

Sur la glace, le Drakkar attend du joueur de 19 ans qu’il joue avec intensité à chaque match. Un rôle qui lui convient parfaitement. « Je suis un joueur qui travaille fort et qui veut gagner chaque match. Je peux aider l’équipe avec mon leadership et mon travail sur la glace. »

Son plus grand défi sera de contrôler ses émotions dans les moments les plus difficiles. Quant à son objectif personnel pour la fin de saison, le joueur avoue qu’il veut aider l’équipe à gagner.

Aujourd’hui, Evan est impatient d’évoluer devant les partisans du Drakkar. « J’ai déjà eu la chance de jouer devant eux et ils sont très bruyants. J’ai adoré ça », conclut-il.

Justin Gendron : un attaquant à la mentalité gagnante

Originaire de Moncton, Justin Gendron a suivi un parcours exemplaire avant d’atterrir dans la LHJMQ, évoluant notamment au sein du Midget AAA avec les Moncton Flyers et du Bantam AAA avec les Moncton Hawks. Son échange au Drakkar représente une belle opportunité pour lui, d’autant plus que l’équipe se positionne bien pour la fin de saison et les séries éliminatoires.

« J’étais content d’apprendre que j’avais été échangé au Drakkar, car c’est une bonne équipe et nous avons une chance de gagner la coupe », explique le nouveau venu.

Son arrivée à Baie-Comeau s’est déroulée sans encombre, notamment grâce à des visages familiers. « Je connaissais Thomas Chafe, j’ai joué dans son équipe quand nous étions plus jeunes, ainsi que Louis-Charles Plourde, avec qui je me suis entraîné cet été. »

Sur la glace, le joueur de 19 ans est un attaquant offensif et polyvalent qui aime jouer physiquement. « J’ai un rôle offensif, je suis là pour marquer des buts, apporter de l’attaque et de la physicalité à l’équipe. Je peux aussi bien jouer défensivement si mon équipe en a besoin », souligne-t-il.

Ses premiers matchs dans l’uniforme du Drakkar lui ont permis de développer des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers, notamment Matyas Melovsky et Evan Courtois. « J’ai beaucoup aimé jouer avec eux », raconte l’ailier droit qui aimerait obtenir un point par match d’ici la fin de l’année.

Quant aux partisans du Drakkar, il est emballé à l’idée d’évoluer devant eux. « J’avais très hâte de jouer. Quand j’affrontais le Drakkar, les partisans étaient vraiment bruyants, alors c’est super de pouvoir jouer devant ces supporteurs », conclut le joueur.