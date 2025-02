Congé d’école dans le secteur de Sept-Îles et Port-Cartier

Là, c’est officiel! Les élèves de la région de Sept-Îles et Port-Cartier n’ont pas besoin de sortir du lit pour aller à l’école en ce jeudi 13 février.

Le Centre de services scolaire du Fer suspend les cours pour la journée pour ses établissements d’enseignement de Sept-Îles, Port-Cartier, Gallix et Pentecôte. C’est aussi congé pour les jeunes de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles et ceux des écoles Flemming et Queen Elizabeth.

Il en des même pour le secteur des cours aux adultes et de la formation professionnelle du CSS du Fer.

Les services de garde sont toutefois ouverts.

Ce congé de classe est en raison de l’alerte météorologique en vigueur et des conditions climatiques défavorables à venir. De la neige parfois forte est prévue dès 10h. En après-midi, le vent soufflera entre 30 et 50 km/h.

L’école Manikanetish de Uashat annonce, de son côté, que les cours sont maintenus.