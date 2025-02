Pas de plan pour le Vieux-Quai

Malgré son état qui se dégrade, rien n’est prévu pour améliorer le Vieux-Quai de Sept-Îles, qui rassemble pêcheurs, marcheurs et touristes en grand en nombre durant la belle saison.

La dernière inspection complète de la structure sous l’eau et au-dessus de l’eau remonte à mai 2022. Par la suite, des travaux ont été réalisés pour aider à solidifier certains éléments. De nouvelles mesures de sécurité ont dû être mises en place. Par exemple, il est interdit de circuler à l’extérieur d’un corridor de sept mètres sur le quai et toute charge sur sa partie centrale est limitée à cinq tonnes.

Le Vieux-Quai est sous forme actuelle depuis 1982, à la suite de travaux d’agrandissement et de modernisation de 1,7 M$.

Pour assurer la conservation de l’infrastructure, une des options serait que Pêches et Océans Canada (MPO), le propriétaire du Vieux-Quai, la cède à une organisation.

Le Vieux-Quai figure sur la liste des ports identifiés, dans le cadre du Programme de dessaisissement des ports pour petits bateaux du MPO. Ce dernier vise à transférer la propriété à une tierce partie. En échange d’une contribution financière du MPO, une autre organisation accepte de prendre à sa charge le quai.

Toutefois, il n’y a aucune discussion en cours entre la Ville de Sept-Îles et Pêches et Océans Canada quant à la vente, ou au transfert de propriété des installations du Vieux-Quai, confirme la municipalité. De son côté, le MPO indique par courriel que le possible dessaisissement du Vieux-Quai sera évalué « quand des ressources financières seront disponibles ».

Compte tenu du fait que le Vieux-Quai a une grande valeur à la fois symbolique, touristique et récréative, la municipalité souhaite qu’il puisse rester accessible au public.

« Nous demeurons donc ouverts à évaluer et à discuter, le cas échéant, toute proposition ou piste de solution en ce sens, en autant d’avoir en main des informations à jour concernant l’état de l’infrastructure, les travaux requis pour sa réfection et les coûts qui y sont associés », fait savoir le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

Lieu touristique

Le Vieux-Quai a un rôle important au niveau touristique.

« Les touristes qui viennent à Sept-Îles, ce qu’ils veulent voir c’est la mer et les couchers de soleil. On les réfère toujours au Vieux-Quai et à la promenade », indique Isabelle Méthot, directrice générale de Tourisme Sept-Îles.

Les citoyens et les touristes peuvent en profiter pour pratiquer la pêche. L’organisme gère la Cabane à pêche, qui offre la location de canne à pêche.

Mme Méthot a pu constater dans les dernières années l’état du Vieux-Quai, qui cause quelques petites inquiétudes, notamment en raison de l’eau qui se rend sur le quai, lors des grandes marées.

« On souhaite que le Vieux-Quai demeure et qu’il soit praticable et accessible pour les touristes et les citoyens », conclut Mme Méthot.