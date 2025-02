Câble sous-marin entre Sept-Îles et la rive sud : enfin des avancées

Les discussions pour faire aboutir le projet de câble sous-marin entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts seraient sur le point d’aboutir, selon le maire Denis Miousse.

« Il y a eu des négociations avec les communautés autochtones, tant du côté nord que du côté sud. On me dit, à Ottawa, que ces négociations sont terminées et qu’ils ne restent que des détails à régler », a affirmé le maire Miousse, selon des informations qui lui ont été transmises par le bureau de la députée de Manicouagan, Marilène Gill.

« Le projet n’est pas abandonné. Le projet devrait avoir lieu », dit le maire de Sept-Îles.

Les travaux pour la construction de ce câble, devant assurer la redondance du réseau Internet, devaient s’amorcer au printemps 2022. Ils ont été suspendus, parce que les consultations auprès des communautés autochtones n’avaient pas été réalisées au préalable. La communauté de Uashat mak Mani-utenam avait des inquiétudes concernant les conséquences du projet sur l’industrie de la pêche.

Discussions en cours

C’est Transports Canada qui est responsable de mener les discussions. L’organisation fédérale indique que la consultation des nations autochtones est toujours en cours. Une réponse similaire à celle de Telus, l’entreprise derrière le projet de câble sous-marin.

« Nous continuons de participer activement aux processus de consultation initiés par Transports Canada avec les communautés, afin de pouvoir répondre à leurs préoccupations. Nous sommes toujours engagés à bonifier la robustesse des réseaux de communications de la Côte-Nord », a fait savoir Telus, par courriel.

Il n’y a actuellement aucun échéancier pour le projet. Le maire de Sept-Îles a toutefois rappelé que le navire qui peut poser le câble sous-marin doit être réservé deux ans à l’avance.

Un câble à fibre optique sous-marin entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts viendrait assurer la redondance du réseau et le sécuriser. Ainsi, en cas de bris, le câble assurerait une continuité des services Internet, de télévision et de téléphonie filaire et mobile pour les communautés situées entre Baie-Comeau et Blanc-Sablon.

À l’été 2024, les maires de Sept-Îles et Port-Cartier avaient sommé le gouvernement fédéral et la compagnie Telus de régler sans plus tarder les étapes restant à franchir pour lancer les travaux d’installation. Pour les deux élus, il s’agit d’une question de sécurité publique.