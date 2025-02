Un succès pour le souper de l’Association de protection de la rivière Moisie

En ces temps difficiles pour les organismes du secteur de la pêche au saumon, l’Association de Protection de la rivière Moisie (APRM) se réjouit du succès de son événement-bénéfice annuel.

Le souper-bénéfice de l’APRM a permis de récolter 118 335 $ samedi, un montant qui dépasse les 80 000 $ amassés l’an dernier, au cours d’une année jugée « moyenne ».

Le traditionnel événement annuel de l’Association qui lui permet d’obtenir les fonds nécessaires à son fonctionnement était particulièrement important cette année.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a déjà annoncé qu’il maintiendra les restrictions mises en place l’an dernier, soit la remise à l’eau obligatoire des saumons.

La mesure s’inscrit tandis que des montaisons historiquement faibles ont été enregistrées en 2024 et que l’on s’attend au même scénario pour 2025.

Conséquence : l’APRM a enregistré une baisse de ses revenus de près de 50 %.

L’organisation espérait une « grosse année » et elle affirme que c’est mission accomplie.

Plus de 200 personnes étaient présentes à l’événement. Des encans criés et silencieux ont meublé la soirée animée par l’acteur Fabien Cloutier et le porte-parole de l’APRM, Michel Villeneuve.