Le Commissaire à la santé et au bien-être fait appel aux gens des régions 

Un Forum de consultation en matière de santé et de bien-être sera mis sur pied et des citoyens de toutes les régions pourront y participer.

C’est le Commissaire à la santé et au bien-être qui propose cet exercice.

Le Forum de consultation est un groupe composé de 27 personnes, dont 18 citoyens de chacune des régions du Québec et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être.

Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux.

La durée du mandat des membres du Forum est de trois ans et ils se réuniront trois à quatre fois par année pour des séances durant deux jours.

« Nous souhaitons tous un système de santé qui répond efficacement à nos besoins. Mais, en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques, l’accès à des soins de qualité dans des délais raisonnables devient un défi grandissant », indique Joanne Castonguay, Commissaire à la santé et au bien-être.

Appel de candidatures

Du 10 février au 16 mars, toute personne intéressée à participer aux discussions peut se rendre sur le site web faitesentendrevotrevoix.com.

Les critères d’admissibilité et de sélection y sont inscrits.

La composition du Forum et le processus de sélection tiendront compte de la parité entre les hommes et les femmes ainsi que de la représentativité régionale, générationnelle, socioculturelle, ethnoculturelle et linguistique.

Du 10 février au 11 avril 2022, c’est l’appel de candidatures pour personnes ayant une expertise particulière dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Pour connaître la liste des organismes et universités qui seront consultés par le CSBE et en savoir plus sur les critères d’admissibilité et de sélection, ça se passe aussi via le site web.

Les nouveaux membres du Forum de consultation du CSBE seront nommés par la commissaire au mois de juin.