Hausse considérable du budget à la MRC de Sept-Rivières

Le budget de la MRC de Sept-Rivières a augmenté de 3,5 M$ en un an, soit une hausse de 57 %.

Les prévisions budgétaires s’établissaient à 6,1 M$ en 2024 et en 2025, elles sont passées à 9,6 M$.

L’ajout de plusieurs nouvelles responsabilités sur les épaules de la MRC est en cause. Il y a notamment l’obligation de la réalisation d’un plan climat qui représente 1,1 M$. Il y a aussi la révision du schéma d’aménagement et la gestion du Fonds Signature innovation, qui permet d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Les trois nouvelles dépenses représentent environ 2,8 M$.

« Cela peut expliquer une bonne partie de la différence [entre les deux années] », dit la directrice générale de la MRC de Sept-Rivières, Elisabeth Chevalier.

Elle précise toutefois que lorsqu’une nouvelle responsabilité est attribuée à la MRC, cela vient aussi avec une enveloppe budgétaire du gouvernement. C’est notamment le cas pour les trois dépenses énumérées plus tôt. Ainsi, au niveau des revenues, il y a une forte hausse au niveau des transferts. Ceux-ci sont passés de 3,7 M$ en 2024 à 6,7 M$ en 2025.

« On n’a pas augmenté nos dépenses. On a augmenté nos responsabilités, mais il y a des sommes qui sont venus avec cela », dit Mme Chevalier.

La MRC poursuit aussi son travail pour l’accompagnement des entreprises pour favoriser le développement économique. Une nouvelle ressource a été embauchée grâce à des fonds provenant d’Accès entreprise Québec. Elle aura pour fonction de faire connaître les différents fonds disponibles pour les entreprises et faire un suivi avec celles-ci.

« On fait un travail extraordinaire pour le soutien aux entreprises. Quand on se compare aux autres MRC, on fait beaucoup de dossiers pour le nombre d’employés qu’on a », commente la directrice générale.