Taux d’occupation de 210 % à l’urgence de Baie-Comeau

Le taux d’occupation de l’urgence de Baie-Comeau est un des plus élevés au Québec le 9 février. Il atteint 210 %, selon le gouvernement du Québec.

Il y a 47 patients en attente à l’urgence de l’hôpital Le Royer en ce moment et 23 d’entre eux attendent de voir un médecin. On retrouve 12 patients sur une civière depuis plus de 24 heures ainsi que quatre depuis plus de 48 heures.

Sur la Côte-Nord, un autre établissement dépasse les 100 % de taux d’occupation. Il s’agit de l’urgence de l’hôpital de Sept-Îles. Le taux s’élève à 130 % alors que 33 personnes sont à l’urgence et 16 attendent de voir un médecin. Quant aux patients sur civières, il y en a 6 qui y sont depuis plus de 24 heures et 2 depuis plus de 48 heures.

En Minganie et à Port-Cartier, on affiche un taux d’occupation de 100 %. Il y a respectivement 8 et 22 personnes à l’urgence des deux établissements. Aux Escoumins, on est occupé à 67 % tandis qu’à Forestville, le pourcentage diminue à 20 %.

Fermont et la Basse-Côte-Nord s’en sortent bien avec 0 % de taux d’occupation.

Au Québec, on recense un taux d’occupation de 123 % pour toutes les urgences. Sur les 1 974 civières fonctionnelles, 2 424 sont occupées. 271 patients sont sur une civière depuis plus de 48 heures.