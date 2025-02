Pas de suite pour la série d’Erika Soucy à TVA

La série Les Perles, écrite par l’autrice de Portneuf-sur-Mer, Erika Soucy, n’est pas renouvelée pour une deuxième saison sur les ondes de TVA. C’est l’actrice qui y tient le rôle principal, Bianca Gervais, qui en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux le 7 février.

« Aujourd’hui, j’étais au resto avec mes filles à partager de jolis macarons colorés. Sur ma boîte vocale, j’ai attrapé un message vocal qui me confirmait que Les Perles ne seront pas de retour sur les ondes de TVA pour une 2e saison », a-t-elle écrit.

L’actrice admet qu’elle avait des doutes depuis des semaines. « Malgré de nobles côtes d’écoute pour notre série, notre télé traverse un réel tsunami. Mais parfois, notre déni (le mien, en premier lieu!) est source de réconfort », a-t-elle divulgué.

Celle qui rêvait de ce rôle depuis ses huit ans remercie en premier lieu l’autrice Erika Soucy. « Tes textes et tes dialogues furent pour moi une réelle source d’émancipation. […] Je souhaite à tous mes copains acteurs de pouvoir jouer tes mots un jour. Tu es mon coup de foudre professionnel. »

Rappelons que Bianca Gervais interprète le rôle de Stéphanie, une mère monoparentale de deux filles, dont une adolescente qui tombe enceinte à un très jeune âge. La série, tournée en partie en Haute-Côte-Nord, met de l’avant les paysages régionaux, mais aussi les réalités qui touchent les régions.

TVA a également annoncé cette semaine la fin de la série Sorcières dont la dernière émission sera diffusée en mars prochain. Les cotes d’écoute ne sont pas non plus en cause dans cette décision, mais il s’agit plutôt de questions financières.

À lire aussi :