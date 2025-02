CinéSEPT attire près de 3500 festivaliers pour sa 34e édition

La 34e édition du Festival CinéSEPT a accueilli près de 3500 festivaliers cette année, battant l’année précédente de plus de 500 participants.

Le Musée Shaputuan a accueilli, dimanche, un grand nombre de cinéphiles pour la cérémonie de clôture de la 34e édition du Festival CinéSEPT.

Présent lors de l’événement, le coordonnateur du festival, Christophe James, a dit être fier de constater l’intérêt persistant des citoyens envers le cinéma et la culture.

« On voit que la participation est encore là, les gens veulent aller voir les films que l’on présente », s’est-il réjoui.

La cérémonie de clôture proposait un visionnement gratuit du nouveau court-métrage de Normand Junior Thirnish-Pilot, intitulé Uasheshkun, ainsi que la première mondiale du documentaire MATIMEKUSH, réalisé par Guillaume Sylvestre.

Le documentaire MATIMEKUSH était présenté en première mondiale lors de la cérémonie de clôture. Photo Lucas Sanniti

Les organisateurs de l’événement ont également dévoilé les lauréats du festival. Les graines du figuier sauvage a remporté le prix du meilleur film.

Parmi les autres lauréats, on compte Tahar Rahim pour meilleure interprétation masculine dans Monsieur Aznavour, Saoirse Rohan pour meilleure interprétation féminine dans L’écart, La bataille de St-Léonard pour meilleur documentaire, Le dernier repas pour meilleur film québécois, Chloé Leriche avec Soleils atikamekw pour meilleure réalisation, Santi Pulvirenti avec Dernière nuit à Milan pour meilleure trame sonore, Andrea Di Stefano avec Dernière nuit à Milan pour meilleur scénario, La petite et le vieux pour le coup de cœur du jury et Bergers pour le coup de cœur du public.