Une victoire en fin de voyage

Le Drakkar semblait bien être en route vers une récolte d’aucun point sur une possibilité de six dans les Maritimes, mais a finalement pu combler un écart de trois buts en fin de deuxième période pour vaincre les Sea Dogs de Saint John au compte de 5-4 en temps réglementaire. Après avoir échoué à Bathurst jeudi et à Charlottetown vendredi, la troupe de Jean-François Grégoire est parvenu à boucler le voyage sur une note positive.

Contrairement aux deux parties précédentes, ce sont les nord-côtiers qui ouvrent la marque, par l’entremise de Justin Poirier et son 38e but de la saison.



Les Sea Dogs répliquent lors de moments clefs, soit en toute fin, puis en tout début d’engagement. D’abord, Zachary Morin crée l’égalité avec 41 secondes à faire au premier vingt, avant de voir le défenseur Nicolas Bilodeau donner les devants à son équipe après 33 secondes en deuxième période. Sur ces deux buts, le gardien partant baie-comois, Mathys Routhier, a été déjoué par-dessus l’épaule d’un angle restreint, alors qu’il était agenouillé près de son poteau. Benjamin Amyot sonne finalement le glas de Routhier quelques minutes plus tard, lorsque ce dernier est déjoué par un tir à travers une circulation dense. Gardien d’office hier et avant-hier, Lucas Beckman est appelé en renfort.



En retard par trois buts en fin de deuxième période, le Drakkar joue le même tour que leur avaient joué les Sea Dogs durant l’engagement précédent. Samuel Boisvert marque avec treize secondes à jouer en deuxième, puis réitère avec un autre but après 38 secondes en troisième.



Les nord-côtiers parviennent ensuite à créer l’égalité, gracieuseté de Poirier et d’un tir des poignets vif. Le jeu de puissance nord-côtier, l’un des meilleurs du circuit, lui permet ensuite de compléter la remontée et de ramener l’équipe en avant, avec un quatrième but sans réplique.

Le Drakkar disputera ses trois prochaines rencontres à domicile. D’abord, les Huskies de Rouyn-Noranda seront en ville pour un programme double, suivi de ces mêmes Sea Dogs.