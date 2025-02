Un atelier de création interculturel à l’Hôtel Sept-Îles

Dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs, l’Amicale interculturelle de Sept-Îles a convié la population, samedi, à un atelier de création d’une œuvre d’art collective à l’Hôtel Sept-Îles.

C’est l’artiste peintre de Québec, Jean-Marc Ouattara, qui anime cet atelier ouvert à tous. Celui-ci est inspiré du Vohou-vohou, un mouvement artistique typiquement ivoirien.

« Les grandes figures du Vohou-vohou en Côte d’Ivoire ont permis aux étudiants d’art, qui n’avaient pas les moyens, d’utiliser du matériel qu’on trouve partout », explique Jean-Marc Ouattara. « Vohou-vohou, ça veut dire “du n’importe quoi”, en yacouba. »

Jean-Marc Ouattara, artiste peintre de Québec. Photo Lucas Sanniti

Bâtir des ponts

L’artiste canado-ivoirien affirme que créer ensemble est la parfaite occasion pour bâtir des ponts entre les différentes cultures.

« Le plus important c’est de favoriser le vivre-ensemble à travers l’art », dit-il. « Je suis très content de l’activité, je vois l’engouement, je vois que les gens participent. »

Le président de l’Amicale interculturelle de Sept-Îles, Mbegou Faye, se dit ravi de l’attention que cette activité a attirée.

« La notion de vivre-ensemble rejoint directement notre mission », dit-il.

Mbegou Faye aux côtés de Khouloud Gharbi, responsable des communications pour l’Amicale interculturelle de Sept-Îles et l’artiste Jean-Marc Ouattara. Photo Lucas Sanniti

Après sa complétion, l’intention est de présenter l’œuvre un peu partout dans la ville, notamment au Musée de la Côte-Nord et à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, pour contribuer à cette mission de partage.

Rencontres

La cinéaste et réalisatrice du documentaire Manicouagan, Nadine Beaudet, était également présente lors de l’atelier. Elle a entendu parler de l’événement, par hasard, lors de la présentation de son film, vendredi, au Festival CinéSEPT.

Nadine Beaudet, donnant un dernier coup de pinceau sur l’oeuvre collective. Photo Lucas Sanniti

« C’est extrêmement précieux d’être là et d’avoir envie de participer et de découvrir [le Vohou-vohou] », se réjouit Nadine Beaudet. « On crée des liens quand on vient à Sept-Îles, c’est ce qui est merveilleux avec ces événements-là. »