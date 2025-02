Les Pionniers échappent la première

Les Pionniers CFL ont échappé la première manche de la série finale senior AA, samedi soir, et se retrouvent déjà acculés au pied du mur à la suite de cette défaite de 6-4 aux mains des Basques de Sept-Îles victorieux devant 2078 amateur réunis au Centre sportif Alcoa.

Impliqués dans cette courte série deux de trois, les champions de la saison régulière n’auront pas le choix de se retrousser les manches face à des adversaires coriaces, qui viennent de remporter une grosse victoire en sol ennemi.

Après une première période à égalité avec un but de chaque côté, les Septiliens ont sonné la charge au deuxième tiers avec une poussée de quatre filets sans riposte, dont trois, en moins de deux minutes d’intervalle, en toute fin d’engagement.

Assommés par cette séquence fructueuse de leurs rivaux, les locaux n’ont jamais été en mesure de s’en remettre et, malgré plusieurs tentatives, ils ont fait face à un gardien (Mason Cormier) très alerte durant toute la soirée.

Même s’il a accordé quatre buts, le cerbère des Basques a été solide et a réalisé les arrêts clés aux bons moments. Ses vis-à-vis Mathieu Bouchard et Hugo Méthot ont connu une soirée de travail plus difficile.

Le talent

« Il y a beaucoup de talent au sein de notre équipe, mais rendu en grande finale, le talent ne suffit pas et le travail fait aussi la différence. Pour gagner, nous avons besoin de l’effort de tout notre monde », a analysé froidement l’entraîneur-chef des Bleus, Bruno Bernier.

Le pilote baie-comois ne s’en est pas caché. « Un bon début de match, mais la deuxième période a été très difficile et ce fut le point tournant. C’est loin d’être fini et si les gars travaillent, nous sommes capables de revenir en force dans cette série. »

Satisfait de cette brillante performance collective à l’étranger, son homologue Éric Miousse a obtenu satisfaction. « J’ai préparé mon club toute la saison pour les séries et on voulait gagner ce premier match à Baie-Comeau. Les joueurs se sont engagés et ont payé le prix dans cette importante victoire. »

Le dirigeant a évidemment salué le brio de son homme masqué. « On savait que Mason pouvait faire la différence. Il a inspiré toute l’équipe. On s’en retourne à la maison avec confiance, mais rien n’est encore réglé. Il y a beaucoup de talent des deux côtés », a ajouté l’entraîneur-chef.

En vitesse

Première étoile du match, Christophe Desgagné a inscrit un doublé dans la conquête. Eliot Gould, Mathieu Asselin, Luc Arseneault et Keven Massé ont fait bouger les cordages pour les vainqueurs

Ce revers coûteux des Pionniers a gâché la belle soirée offensive et le tour du chapeau de l’attaquant Alex Michaud. Le capitaine Jean-François Landry a inscrit l’autre filet des perdants.

Le robuste Keven Charest a bien tenté de sonner le réveil des locaux, en deuxième période, quand il a remporté son combat face à Kelly Cox, mais cela ne fut pas suffisant.

La série finale se transporte à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles, samedi prochain (15 février). La salle sera pleine et la commande sera de taille pour les champions en titre. Si les Pionniers l’emportent, ils forceront la tenue d’un match décisif, le dimanche après-midi, sur la glace du Centre sportif Alcoa.