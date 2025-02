Les Aventuriers Voyageurs présentent Bornéo et Singapour

Les passionnés d’aventure et de dépaysement seront comblés avec la projection du film Bornéo et Singapour, présenté par Les Aventuriers Voyageurs. Dès le 18 février, les cinéphiles pourront plonger dans un voyage visuel entre nature sauvage et urbanité vibrante.

Ce long métrage transporte les spectateurs au cœur de Bornéo, une île mythique d’Asie du Sud-Est, où la jungle luxuriante révèle des trésors de biodiversité. Orang-outan, éléphants pygmées et une faune exceptionnelle y côtoient des paysages à couper le souffle.

En contraste saisissant, Singapour, la métropole futuriste, se dévoile comme une véritable jungle urbaine où nature et modernité coexistent harmonieusement.

Des explorateurs passionnés

Réalisé par Marie-Ève Lebel, originaire de Rimouski, et Jean-François Daudelin, de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce film est le fruit de leur passion pour les voyages et la découverte. Scientifiques de formation et globe-trotters aguerris, ils ont parcouru l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, toujours animés par la curiosité de rencontrer de nouvelles cultures et d’explorer des territoires inédits.

Bornéo et Singapour est leur premier long métrage, un récit de voyage captivant qui témoigne de leur regard authentique sur le monde. Le film sera projeté aux cinémas Ciné-Centre de Baie-Comeau et Sept-Îles, ainsi qu’à la Salle Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre.

Les spectateurs auront même l’occasion de rencontrer les réalisateurs, prêts à partager leurs anecdotes de voyage et leur passion communicative.