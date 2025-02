Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Lancement du nouveau Programme d’accès aérien aux régions

Les Nord-Côtiers peuvent désormais bénéficier de rabais entre 50 % et 85 %, selon la destination, pour des vols aériens. Pour les vols intrarégionaux, c’est gagnant, mais si vous voulez partir de Sept-Îles vers Québec ou Montréal…ça vous coûtera peut-être plus cher, dorénavant !

Un enfant agressé dans une garderie de Havre-Saint-Pierre



Un ex-résident de Havre-Saint-Pierre a plaidé coupable d’avoir eu des contacts sexuels avec un enfant d’à peine 3 ans, dans la garderie en milieu familial opéré par sa mère.

Des commerçants préfèrent dénoncer sur les réseaux sociaux qu’à la police

Les vols et le vandalisme dans les commerces font perdre des milliers de dollars aux propriétaires d’entreprises qui sont de plus en plus à opter pour la publication d’images de caméras de surveillance sur les réseaux sociaux, afin de retrouver les coupables et de prendre une entente de remboursement. Ils s’évitent ainsi de longs processus judiciaires, mais est-ce légal ?

Des chercheurs s’étonnent de la bonne santé de la baie de Sept-Îles

Qui aurait cru que les activités industrielles de la zone portuaire de Sept-Îles n’auraient que peu d’impact sur la dynamique de l’écosystème de la baie autour de laquelle elle se déploie ? C’est du moins ce que tendent à conclure différentes études menées par les membres de la Chaire ÉcoZone, une initiative de l’INREST et de l’Université Laval, que le Port de Sept-Îles appuie depuis les touts débuts.

Congédiement de Bernard Gauthier : “C’est salaud”

Bernard Gauthier s’est fait montrer la porte de la FTQ-Construction, mercredi matin. Un “vent de renouveau” sur le syndicat aurait mené à la perte de “Rambo”, puisque plusieurs choses autrefois tolérées ne le seraient plus, nous dit-on. Gageons que ce n’est pas la fin, mais bien le début de quelque chose pour celui qui a déjà marqué la Côte-Nord et le Québec, pour de bonnes et moins bonnes raisons.

Ligue de hockey Senior AA | La finale souhaitée

Bien malin qui pourra prédire l’issu de la finale de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM entre les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles et les Pionniers CFL de Baie-Comeau. Il n’y a qu’un point qui a séparé les deux formations en saison, et chacune a gagné deux matchs contre l’autre.

Aluminerie Alouette pourrait investir 1 milliard $

L’Aluminerie Alouette serait prête à investir un milliard $ si elle obtient un approvisionnement à long terme en électricité. Au retour d’une rencontre avec son président Claude Gosselin, à Sept-Îles, le premier ministre Legault en a parlé à l’Assemblée nationale.

Projet d’aréna | Guy Carbonneau est « 100 % derrière »

Sans être dans les coulisses ou le giron du projet de nouvel aréna à Sept-Îles, l’ancien des Canadiens, Guy Carbonneau, se dit favorable.

Grève des CPE : les primes de disparité régionale au cœur du conflit

Dix CPE de la Côte-Nord ont fermé leurs portes le 6 février pour une deuxième journée de grève. Les centaines de travailleuses continuent de réclamer des primes de disparité régionale. Une autre journée de manifestation est prévue le 17 février.

Sept-Îles et Port-Cartier veulent des mégawatts

Les maires ont eu l’occasion de passer leurs messages au premier ministre François Legault, la semaine dernière. La Côte-Nord veut sa part des mégawatts supplémentaires qui seront ajoutés au réseau d’Hydro-Québec, dans les prochaines années.

La retraite pour le directeur des travaux publics de la Ville de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles perd un morceau important de son administration municipale avec le départ à la retraite du directeur du Service de l’ingénierie et des travaux publics, Michel Tardif.