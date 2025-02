Sept-Îles cherche un logo pour son nouveau skatepark

La Ville de Sept-Îles fait appel au talent des citoyens pour trouver un logo pour son nouveau skatepark

« Dans le but d’avoir un logo qui représente bien nos citoyens actifs, jeunes comme plus âgés, on fait appel à vous, septiliens, pour créer un logo coloré et à votre image », affirme la municipalité sur les réseaux sociaux.

La personne qui proposera le concept gagnant recevra un prix de 500$. La date limite pour participer est le 28 mars 2025. Pour connaitre les détails du concours, vous pouvez accéder à la page de celui-ci en cliquant sur ce lien.

L’inauguration du nouveau skatepark de Sept-Îles devrait avoir lieu à la mi-juin en 2025.

La construction s’était amorcée à la fin du mois d’août et devait initialement être achevée pour la fin du mois d’octobre. Malheureusement, la météo, la livraison de certaines pièces et la disponibilité des sous-traitants spécialisés ont causé quelques jours de retard. Avec l’hiver qui approchait, les travaux ont été arrêtés.

Le nouveau skatepark sera fait de béton avec une portion asphaltée. Cela permettra aux adeptes de différents niveaux de s’adonner à leur sport de prédilection en toute sécurité. La conception de l’espace et des lignes de déplacement permettra à plusieurs utilisateurs d’y pratiquer en même temps.