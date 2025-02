La retraite pour le directeur des travaux publics de la Ville de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles perd un morceau important de son administration municipale avec le départ à la retraite du directeur du Service de l’ingénierie et des travaux publics, Michel Tardif.

Ce dernier a travaillé pendant 34 ans à la municipalité. Il a commencé en tant qu’ingénieur avant d’occuper, et ce depuis 2006, la fonction de directeur du Service des travaux publics, de l’ingénierie et de l’environnement. Il a également occupé, en 2023, le poste de directeur général par intérim.

« Tout au long de ma carrière, j’ai eu le privilège de contribuer à de nombreux projets de construction, de réfection et d’aménagement des infrastructures et des espaces publics », affirme celui qui est à la retraite depuis le 24 janvier.

« J’ai toujours été attiré par la proximité avec le citoyen qu’implique de travailler dans le secteur public. C’est cette dimension humaine et la possibilité de constater l’impact de notre travail dans la vie des gens qui ont motivé mon engagement de plus de 30 ans au service de la Ville de Sept-Îles », poursuit-il.

Il souligne également le travail de ses collègues avec lesquels il a collaboré au cours des trois dernières décennies.

La Ville de Sept-Îles salue le travail et l’expertise de M. Tardif durant toutes ses années.

« Michel a le logo de la Ville tatoué sur le cœur ! Au fil des ans, les différents conseils municipaux ont pu compter sur son leadership et son engagement pour gérer efficacement son équipe et assurer des services de qualité pour la population », dit le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

Pour sa part, la directrice générale, Catherine Lauzon, souligne l’aide que M. Tardif lui a apportée lors de son arrivée en poste en 2023.

« En plus de ses grandes compétences et de sa connaissance approfondie des dossiers et des enjeux municipaux, Michel, c’est quelqu’un sur qui on peut compter en toutes circonstances », dit-elle.

La Ville avait déjà commencé à préparer le terrain en 2024 pour l’éventuel départ de Michel Tardif. Des modifications à la structure organisationnelle de la Ville ont été réalisées. Ainsi, le Service de l’ingénierie est maintenant dirigé par Oussama Boulahia, celui des Travaux publics, par Carl Gaudreault et le Service de l’environnement, par Jean-François Grenier.