Incendies de forêts: le Canada investit 72 M$ pour de la surveillance satellitaire

Le Canada investit 72 millions $ dans une constellation de satellites qui permettra de mieux surveiller les incendies de forêt au pays.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, était de passage à l’Agence spatiale canadienne vendredi matin, à Longueuil, pour annoncer que le gouvernement accordera 72 millions $ à Spire Global Canada, pour la conception de la mission satellitaire canadienne GardeFeu.

Le but de la mission est d’envoyer, en 2029, sept satellites dans l’espace afin de récolter des données quotidiennes sur tous les feux de forêt en activité sur l’ensemble du territoire canadien.

«Les capteurs infrarouges de pointe de la mission GardeFeu produiront des images thermiques qui fourniront des renseignements inédits sur les feux de forêt» et «les autorités responsables s’en serviront pour évaluer l’intensité et l’évolution des feux de forêt, et prendre les décisions qui s’imposent», explique-t-on dans un communiqué publié par le gouvernement.