Gallix et Ti-Basse prêtes pour le Championnat SEMAC

Il y a peut-être une prochaine Valérie Grenier ou une Laurence St-Germain, ou un futur Cameron Alexander ou un James Crawford de l’élite canadienne de ski alpin, qui se trouvera sur les pentes de Gallix et Mont Ti-Basse, la semaine prochaine. Les deux stations de la Côte-Nord sont l’hôte de la compétition provinciale SEMAC.

Les skieurs du U14 à U18 de cinq régions, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Est-du-Québec, la Mauricie, l’Abitibi et la Côte-Nord, seront du Championnat SEMAC.

Les deux premières journées se tiendront à Sept-Îles, à la Station Gallix, avec les tranches du Slalom Géant les 12 et 13 février et au Mont Ti-Basse de Baie-Comeau, pour les descentes du Slalom et les parallèles (duels), les 14 et 15 février.

Pas moins de 150 athlètes sont attendus pour cette compétition d’envergure, dont une trentaine des deux clubs de la région. Habituellement, ils sont moins nombreux de la Côte-Nord, lorsque ça se déroule ailleurs au Québec.

« C’est l’occasion de se mesurer aux meilleurs du Québec. C’est une compétition qui s’inscrit dans le développement des clubs en dehors des grands centres », mentionne Amaury Le Boyer, président du comité pour le Championnat SEMAC à la Station Gallix.

M. Le Boyer espère que l’événement donnera le goût à d’autres jeunes de faire partie des équipes de compétition de Gallix et du Mont Ti-Basse.

L’organisation proposera des activités aux participants et à leurs accompagnateurs, notamment de l’animation avec DJ, du volley et du spikeball dans la neige, pour qu’ils « en retiennent un beau souvenir », souligne Amaury Le Boyer.

L’événement rapportera de belles retombées pour le milieu, entre autres les hôtels et restaurants, avec la visite de près de 300 personnes.

Le président parle d’une belle synergie et d’une belle collaboration entre les deux clubs organisateurs.