Elles traverseront le désert sans GPS

Une médecin et une nutritionniste de Port-Cartier, survivantes d’un cancer du sein, traverseront le désert marocain pour la cause.

« Deux femmes, un désert, une cause ! » C’est ainsi que se résume l’aventure dans laquelle Christine Bois et Johanne Guillemette se lanceront.

Les deux amies de longue date participeront au Rallye Roses des Sables, en octobre. Elles devront traverser en Jeep près de 800 kilomètres dans le désert au Maroc, sur une période de sept jours.

En participant à ce défi, elles pourront contribuer à une cause qui leur tient particulièrement à cœur : celle du cancer du sein.

« On a tous deux eu le cancer du sein, donc ça nous a rapprochés. Quand j’ai appris à propos du Rallye rose des sables, l’idée nous est venue de nous inscrire ensemble », explique Johanne Guillemette.

Le rallye permet de financer l’organisme le Ruban rose, dont le but est de promouvoir la prévention et le traitement du cancer du sein.

« C’est une cause qui nous touche autant personnellement que professionnellement », ajoute Christine Bois. Cette dernière est médecin et exerce depuis 38 ans, tandis que Mme Guillemette a été nutritionniste durant 35 ans. Pendant leurs années en fonction à Port-Cartier, elles ont souvent été témoin de l’impact de cette maladie.

Ce défi représente une étape importante pour les deux amies. En 2025, Christine Bois aura 65 ans, tandis que Johanne Guillemette fêtera ses 60 ans. De plus, cette année marquera les dix ans du cancer du sein de cette dernière.

L’équipe #221 qui porte le nom de Les Terres & Mères a déjà commencé à s’entraîner. Elles n’ont pas l’intention de seulement faire de la figuration lors du rallye. Elles espèrent peut-être même être sur le podium.

C’est Johanne Guillemette qui agira en tant que pilote et Christine Bois comme co-pilote. Cette dernière devra diriger et trouver le bon cap pour se rendre à destination, lors des différentes étapes. Durant le rallye, elles ne pourront pas se servir d’un GPS. Elles devront s’orienter avec une carte et une boussole.

Il ne s’agit pas d’un rallye de vitesse, mais plutôt de précision. Elles doivent se rendre aux différents points de contrôle de la façon la plus efficace. Plus elles font de kilomètres, plus elles perdent de points.

Les deux aventurières ont déjà hâte de s’envoler vers le Maroc, l’automne prochain.

« Ça va être un défi total, mais il va y avoir une fierté de l’avoir réussi », affirme Christine Bois. « Ce défi va nous permettre d’aller au-delà de nos limites, tout en récoltant des fonds pour une cause qui nous rejoint », ajoute Johanne Guillemette.

Activités de financement

Au cours des prochains mois, de nombreuses activités de financement seront organisées par les deux femmes, telles que des soupers spaghetti ou hot-dog. Ils permettront de payer, dans un premier temps, les coûts d’inscription. Si des sommes supplémentaires sont amassées, elles seront versées à l’Association du cancer de l’Est du Québec et à des organismes port-cartois. Une campagne de sociofinancement sur la plateforme la Ruche aura lieu du 5 février au 29 mars. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page Facebook Les Terres & Mères : Trophée Roses des Sables 2025.