Un pas de plus pour que le hockey devienne le sport national du Québec

Le gouvernement caquiste continue de jouer la carte identitaire et fait un pas de plus pour faire du hockey le sport national du Québec. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a déposé un projet de loi en ce sens jeudi au Salon rouge.

Alors qu’une bonne partie de l’attention médiatique est tournée vers les menaces tarifaires du président américain Donald Trump, le gouvernement s’est défendu quant à l’importance de déposer une telle pièce législative en ce moment.

«Je pense que ça n’a pas de lien. On peut déposer un projet de loi, puis on peut continuer à travailler. Cette année, on va fêter le 150e anniversaire du hockey, je pense que c’est un bon contexte», a affirmé la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale jeudi.

Questionné sur le même sujet, le ministre Lacombe a affirmé: «Si on arrête de vivre en culture parce qu’il y a des menaces tarifaires, on va trouver le temps long.»

Le projet de loi vise aussi à donner au ministre «le pouvoir d’octroyer des subventions et de conclure des ententes dans le but de favoriser la connaissance ou la mise en valeur des référents culturels nationaux», dont le hockey.

«Ça fait partie de notre patrimoine, que ce soit même dans les expressions qu’on utilise au quotidien, que ce soit dans le parcours historique de la nation québécoise. Le hockey aussi a joué un rôle important et c’est rassembleur», a affirmé le ministre Lacombe.

De plus, le premier samedi de février deviendra la «Journée nationale du hockey sur glace».

Le ministre de la Culture a ouvert la porte à ce que son gouvernement désigne d’autres «référents culturels», comme un «plat national», par exemple. Est-ce que la poutine pourrait obtenir ce titre? Mathieu Lacombe n’a pas voulu s’avancer.