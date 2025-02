Travaux de décontamination au Centre Jean-Luc-Lefrançois au lac Daigle

Des travaux de nettoyage et de décontamination seront effectués au Centre communautaire Jean-Luc-Lefrançois au lac Daigle

Une infiltration d’eau survenue dans les derniers mois est en cause.

« On a fait inspecter le bâtiment et on s’est rendu compte qu’il était possible qu’il y ait de la moisissure. On doit donc procéder à une décontamination », explique Elisabeth Chevalier, directrice générale de la MRC de Sept-Rivières.

Le coût de cette opération est d’environ 24 000$.

Le Centre communautaire Jean-Luc-Lefrançois permet aux résidents du secteur du lac Daigle d’y tenir des activités.