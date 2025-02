Sept-Îles et Port-Cartier veulent des mégawatts

La Côte-Nord veut sa part des mégawatts supplémentaires qui seront ajoutés au réseau d’Hydro-Québec dans les prochaines années.

C’est le message que les maires Alain Thibault de Port-Cartier et Denis Miousse de Sept-Îles ont lancé au premier ministre lors de sa récente visite sur la Côte-Nord.

Rappelons qu’Hydro-Québec veut doubler sa production d’électricité dans les prochaines décennies.

« Ce que j’ai voulu signaler à François Legault, c’est qu’on veut être des partenaires dans tous les projets d’Hydro-Québec. Il va aussi falloir qu’on laisse des mégawatts sur la Côte-Nord pour notre développement économique…Ça va nous prendre des mégawatts pour attirer de nouvelles entreprises », affirme Alain Thibault.

« On va avoir besoin de mégawatts », a dit le maire Miousse. Il rappelle qu’il y a certains projets en développement, notamment celui d’une aciérie verte (Stegra), qui demandera beaucoup d’électricité.

François Legault a indiqué en entrevue avec le Journal qu’il avait un énorme intérêt envers le projet de Stegra.

« Le premier ministre est très intéressé par ce dossier d’une aciérie verte », a pu constater par lui-même le maire Miousse.

Des dossiers à faire bouger

Les deux maires ont profité de cette rencontre pour tenter de conscientiser le premier ministre envers certains dossiers qui tardent à être réalisés.

Du côté de Sept-Îles, le maire Miousse a évidemment abordé l’agrandissement de l’Hôpital qui est lié à la vente de l’hôtel de ville. D’ailleurs, la municipalité est toujours en attente de la somme de 18,5 M$ pour la vente de ce bâtiment au CISSS de la Côte-Nord.

« J’ai abordé l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles et le premier ministre m’a dit que ce dossier allait être dans le budget 2025 et qu’il était prioritaire », affirme le maire de Sept-Îles.

Pour sa part, le maire Thibault a discuté de la réfection de la piscine de Port-Cartier avec le premier ministre. Ayant plus de 40 ans, cette infrastructure a besoin d’une réfection majeure.

Toutefois, le projet n’a pas été sélectionné à deux reprises pour obtenir une subvention, dont dans le dernier Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

« J’ai passé le message au premier ministre qu’on espère que notre projet sera retenu dans le prochain PAFIRSPA », dit Alain Thibault.

La piscine est un outil important pour la qualité de vie des citoyens, mais aussi pour l’attractivité de la municipalité, croit-il.

« On veut être attractif et garder nos résidents. Pour cela, ça prend des infrastructures de qualité et c’est ce qu’on veut donner aux citoyens avec le projet de piscine », dit-il.