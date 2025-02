Projet d’aréna à Sept-Îles | Guy Carbonneau est « 100 % derrière » 

Sans être dans les coulisses ou le giron du projet de nouvel aréna à Sept-Îles, l’ancien des Canadiens, Guy Carbonneau, se dit favorable.

« Je suis 100 % derrière le projet. Sept-Îles est une ville importante sur la Côte-Nord. L’aréna (Conrad-Parent, autrefois Palais des Sports) a fait son temps, on est dû pour un nouvel », a-t-il dit.

Guy Carbonneau a accepté de s’exprimer sur ce dossier lors d’une entrevue avec le Journal pour parler de la Classique Oxygène d’Hommes Sept-Ils, dont il est le porte-parole.

Au Québec et au Canada, « on a tendance à pelleter par en avant et laisser ça au prochain. Là, il faut que ça soit fait », a-t-il laissé entendre.

Cette nouvelle infrastructure est importante, selon lui, pour les jeunes, les adultes et la tenue notamment de spectacles.

L’accès à de nouveaux lieux pour la pratique sportive est nécessaire, selon l’ancien numéro 21. « Plus tu en as, plus les jeunes peuvent en profiter, que ce soit les gars ou les filles », a-t-il mentionné.

« Nous on rêvait de jouer pour les Canadiens, dans la Ligue nationale. Pour les filles, c’était impossible dans le temps », a-t-il mentionné, alors que de nouvelles portes s’ouvrent à elles.

Qu’est-ce ça prend aux jeunes hockeyeurs et hockeyeuses de la région pour passer à un autre niveau ? « De la persévérance, de la passion, aimer ce que tu fais et travailler fort », a-t-il indiqué.