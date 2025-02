Pont sur le Saguenay : les études seront rendues publiques

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, réitère l’importance du projet du pont sur le Saguenay pour la Côte-Nord. Elle précise que les résultats des études seront dévoilés.

Lors de sa visite à Baie-Comeau pour une annonce d’investissement pour le Port de Baie-Comeau, le 6 février, la ministre a rencontré la Coalition Union 138.

« On leur a confirmé que les études avancent, car il y a deux études, dit-elle. […] Tout ça achève. Avant Noël, on disait qu’en début 2025, on aurait l’entièreté des études et c’est en train de se finaliser. »

« Mes collègues, Yves (Montiny) et Kateri (Champagne Jourdain), et moi allons en prendre connaissance dès que ce sera finalisé. Par la suite, on s’est engagé à venir présenter les études à la Coalition, mais aussi à travers de comité de liaison qui est en place », ajoute-t-elle.

De plus, le tout sera rendu publique à la population, mentionne-t-elle. « Je sais que cette information est très attendue par la population. »

Outre ce projet, Mme Guilbault souligne l’importance du prolongement de la route 138, les travaux de la route 389 ainsi que l’hôpital de Sept-Îles.

Elle ne s’avance toutefois pas sur un échéancier : « Ces études-là sont très complexes. On veut un portrait complet de la situation et une évaluation rigoureuse des tenants et aboutissants, des conséquences éventuelles du projet et, surtout, les coûts du projet. »

À lire aussi :