Plus de 17,5 M$ pour le Port de Baie-Comeau

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau vient de mettre la main sur 17 502 383 $ pour son projet de réfection du terminal # 5.

L’annonce a été réalisée le 6 février par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. Ce projet vise le remplacement du quai actuel du terminal, aujourd’hui non fonctionnel, par un nouveau poste à quai d’une plus grande superficie.

« Transformer un site désuet en une installation portuaire multimodale moderne, répondant aux besoins actuels et futurs du transport au Québec, contribue directement à rendre l’axe du Saint-Laurent plus compétitif », a mentionné la ministre de passage dans la région.

De plus, le dragage de la zone d’accostage permettra d’augmenter le tirant d’eau à quai et d’accueillir des navires de plus fort tonnage. Faisant partie du réseau portuaire stratégique du Saint-Laurent, les installations maritimes de Baie-Comeau disposeront à terme d’un niveau de service amélioré notamment grâce à la mise en place d’un entreposage direct à quai.

Ces travaux amélioreront l’efficacité de la manutention des produits requis par les grandes industries de Baie-Comeau, au grand bénéfice de l’économie locale. De plus, ces nouveaux aménagements consolideront les liens maritimes existants entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, notamment en augmentant les possibilités d’approvisionnement et d’expédition aux fins des projets d’exploitation de minéraux critiques.

« Le réaménagement du terminal no 5 est crucial pour renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement donnant accès à nos ressources naturelles stratégiques. Le T5 facilitera le transbordement intermodal de marchandises en vrac, augmentant ainsi les capacités et la compétitivité du port et de sa clientèle, tout en préservant son identité en tant que port urbain accessible et sécuritaire », assure Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a également souligné les bienfaits économiques de cette annonce.

« Le Port de Baie-Comeau est un levier économique important pour notre région et pour tout le Québec. La réfection du terminal no 5 permettra d’améliorer notre positionnement stratégique en termes de développement et d’accroitre la rentabilité du Port », a-t-il laissé entendre.