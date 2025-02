PAAR 2.0 | Des tarifs aériens plus élevés, selon le Parti québécois

Le Parti québécois (QC) dénonce la nouvelle mouture du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) qui selon lui, fera que les Québécois paieront plus cher pour se déplacer en avion

« Si l’objectif de la CAQ est d’augmenter le fardeau financier des citoyens qui dépendant d’un transport aérien régional efficace et abordable, c’est réussi », affirme avec une pointe d’ironie le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de transport, Joël Arseneau, par voie de communiqué.

La nouvelle version du PAAR, entrée en vigueur le 3 février 2025, vient remplacer l’ancien système qui proposait des billets à 500 $. Désormais, les voyageurs peuvent bénéficier de rabais entre 50 % et 85 %, selon la destination.

De son côté, le député Joël Arseneau déplore l’effet inflationniste de la révision du PAAR. Selon lui, le déplafonnement des tarifs à 500 $ entraîne une hausse généralisée des prix des billets d’avion pour les destinations régionales.

« Alors que le principe derrière le programme visait à réduire le coût des déplacements pour stimuler l’achalandage, c’est tout le contraire qui risque d’arriver avec le déplafonnement des tarifs », dit-il.

Il adresse une demande au gouvernement afin qu’il travaille non seulement sur la demande, mais aussi sur l’amélioration de l’offre de transport aérien.

« Je demande à la ministre des Transports et de la Mobilité durable de refaire ses devoirs, en cessant de se concentrer uniquement sur la demande, pour consolider et développer l’offre en matière de transport aérien régional. Nous, gens des régions, avons besoin d’un service fiable, abordable et qui réponde aux besoins et aux attentes des citoyens », conclut-il.