Le PLQ est « tombé sur la tête », dit Yves Montigny

Une question qu’a posée le chef du Parti libéral du Québec sur les blocs énergétiques et les entreprises sur la Côte-Nord, a déconcerté le premier ministre du Québec et le député de René-Lévesque, Yves Montigny.

« Nous demandons à la Coalition avenir Québec de prioriser les entreprises québécoises avec actionnariat majoritairement québécois », a lancé le chef du PLQ, Marc Tanguay, lors d’un échange à l’Assemblée nationale, le 5 février, concernant les blocs d’énergie destinés aux entreprises.

C’est ce qui a amené le premier ministre, François Legault, à penser rapidement à la Côte-Nord.

« On est tous d’accord que ça doit être Québec d’abord, a-t-il répondu. Mais ça ne veut pas dire que les entreprises qui viennent de l’extérieur du Québec, qui offrent des emplois payants, qu’on ne les écoute pas. Je vais vous donner un exemple. »

« La semaine dernière, j’étais à Sept-Îles, et il y a une belle entreprise qui s’appelle Alouette. La compagnie Alouette, le Québec détient 6,7 %, seulement, des actions d’Alouette. Rio Tinto, compagnie australienne et de Londres, détient 40 %. Il y a un autre actionnaire qui vient de la Scandinavie, il y a un autre actionnaire qui vient du Japon. […] Ce que le chef de l’opposition officielle est en train de nous dire, que ce soit Rio Tinto, que ce soit Alouette, que ce soient toutes les compagnies qui existent au Québec, qui offrent des emplois payants dans les régions du Québec, lui, s’il était premier ministre, il dirait non à toutes ces entreprises-là », a-t-il ajouté.

Pour Yves Montigny, il s’agit d’une incompréhension des régions. « Ils sont tombés sur la tête! Ils veulent fermer la Côte-Nord ces gens-là », s’exclame le député, en entrevue avec Le Manic.

« C’est une méconnaissance incroyable des régions comme la Côte-Nord. Pour un chef de parti de lancer de pareilles affaires, de dire qu’il ne va pas donner d’énergie, qu’il va prioriser les entreprises 100 % québécoises, qu’il nous reproche de l’avoir fait », ajoute-t-il.

Pour des emplois au Québec

Le député nord-côtier cite en exemple l’aluminerie Alcoa, tout comme Alouette, mais il pense aussi à plusieurs projets qui se développent actuellement dans la Manicouagan.

« Ça exclut d’emblée Alcoa, Alouette, Domtar, mais plein d’autres projets comme le projet de saumon à Baie-Trinité. Ce projet-là est à actionnariat québécois, mais pas seulement, il est fait avec plusieurs partenaires. […] Ce sont des entreprises et des projets qui peuvent créer des emplois. Un projet comme Hy2gen qui peut créer plus de 500 emplois et qui permet de revitaliser la région de la Manicouagan », précise-t-il.

« Catastrophe »

« Ce serait une catastrophe pour les régions du Québec », s’est exclamé M. Legault à la suite de l’intervention de M. Tanguay.

« Ça n’a pas de sens ce qui a été dit, c’est assez. Il faut que les gens sachent que les Libéraux ne comprennent rien à la Côte-Nord. Il n’est pas question d’écouter les Libéraux », proclame M. Montigny.