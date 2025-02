Classique Oxygène | Une cause importante pour Guy Carbonneau

L’organisation de la Classique Oxygène pour la Maison Jack Monoloy d’Hommes Sept-Ils mise sur Guy Carbonneau pour promouvoir son événement du 15 février qui en sera à une 10e édition.

Même s’il ne pourra être sur place pour ce tournoi de hockey sur la patinoire du Stade Holliday, en raison d’autres engagements (RDS), Guy Carbonneau tenait à s’impliquer à titre de porte-parole pour la Classique Oxygène.

Par son implication, que ce soit par les entrevues dans les médias ou la vidéo sur la page Facebook d’Hommes Sept-Ils, le natif de Sept-Îles, qui a joué plus de 1 500 matchs (saison et séries) dans la Ligue nationale de hockey, veut « toucher le plus de gens possible, pour le plus d’argent possible (au profit de l’organisme). C’est une cause (pères en situation de vulnérabilité) dont on parle de plus en plus », a-t-il fait savoir.

Le comité de la Classique, qui compte sur le Port de Sept-Îles et Hockey Experts comme partenaires, aurait bien aimé, dans « un monde idéal », avoir Carbo sur place le 15 février.

« Avec la générosité du temps qu’il nous donne, la différence est grande. Ce qu’il nous apporte va nous aider pour le 10e anniversaire », a mentionné le directeur d’Hommes Sept-Ils, Edmond Michaud.

Grâce à Guy Carbonneau, les organisateurs pourront faire tirer un chandail autographié par les joueurs actuels des Canadiens de Montréal. Les billets seront en vente la journée de l’événement, soit le 15 février, au coût de 5 $.

Des souvenirs d’enfance

Un rendez-vous de hockey sur une patinoire extérieure rappelle de bons souvenirs à l’ancien numéro 21 de la Sainte-Flanelle.

« Dans les années 70, chaque jour après l’école, on se retrouvait des dizaines, des vingtaines à une des patinoires et on se faisait des équipes. C’est pas mal là que tout a commencé, pour nous à notre époque. On cherchait à aller dehors, pour s’amuser. Le sport, c’était important », a-t-il raconté.

À dix jours de l’événement, une dizaine d’équipes sont déjà inscrites pour la Classique Oxygène 2025 qui se jouera à trois contre trois sur la patinoire du Stade Holliday divisée en trois surfaces.

La formule de journée demeure la même soit une ambiance familiale festive, autour des activités et services offerts pour la 10e édition, soit cabane à sucre, tours de calèche avec chevaux, cantine et disco sur l’anneau de glace.

Projet d’agrandissement

Les retombées de la Classique sont pour la Maison Oxygène, une ressource d’hébergement et de soutien communautaire pour les pères en situation de vulnérabilité. Les services offerts sont profitables.

« C’est bénéfique. Quand un homme se porte mieux, c’est la famille, le milieu qui se porte mieux », a exprimé le directeur d’Hommes Sept-Ils.

Faute de place, l’organisme n’arrive pas à suffire à la demande. Un projet d’agrandissement chemine. Le futur bâtiment souhaité serait sur le terrain en face de l’édifice actuel pour l’ajout de bureaux, de salles de rencontre et pour une plus grande capacité d’accueil pour l’hébergement.

« La Maison est pleine à craquer depuis des mois. On a une liste d’attente », a mentionné M. Michaud.

Une demande a été déposée à la Société du Plan Nord pour le financement des plans et devis. Après quoi, ce sera les démarches pour d’autres partenaires. Le projet, aux chiffres de 2025, est évalué à 3,5 M $.