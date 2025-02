L’APTS n’en peut plus des disparités régionales en santé

« J’ai l’impression qu’on est négligé », lance Kevin Newbury, représentant national de l’APTS pour la région de la Côte-Nord, lors d’une mobilisation le 5 février.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a réuni des membres de partout sur la Côte-Nord à Baie-Comeau pour lancer un message clair. Selon elle, la « réalité des régions éloignées est préoccupante » et les disparités entre régions se font toujours sentir.

« On est surtout ici pour réveiller la conscience des Nord-Côtiers, des Baie-Comois, pour leur dire qu’ils méritent mieux », lance Kevin Newbury.

L’APTS de la Côte-Nord réclame le plus rapidement possible l’octroi de primes pour attirer une main-d’œuvre pérenne dans la région.

La mise en place d’infrastructures et de mesures favorisant un enracinement des travailleurs dans leur milieu est aussi essentielle dans les demandes du syndicat.

« Pour arriver à ça, il faut discuter des disparités régionales pour qu’on puisse avoir des bons soins en santé et services sociaux », indique le M. Newbury.

Cette manifestation vise à rappeler que la Côte-Nord, qui fournit au Québec des ressources essentielles, mérite mieux que la négligence et le statu quo.

« Regardez ce qu’il se passe actuellement dans le contexte politique mondial. On voit le premier ministre débarquer à Sept-Îles pour une aluminerie, car ça c’est important. C’est un peu étrange qu’on ne se soucie pas des femmes et des hommes qui donnent des soins de santé », enchaine-t-il.