Aluminerie Alouette pourrait investir 1 milliard $

L’Aluminerie Alouette serait prête à investir un milliard $ si elle obtient un approvisionnement à long terme en électricité.

C’est le premier ministre François Legault qui a d’abord fait cette révélation lors de la période de questions à l’Assemblée nationale. M. Legault était à Sept-Îles la semaine dernière. Il a rencontré les dirigeants de l’Aluminerie.

“ Le président d’Alouette [Claude Gosselin] m’a dit qu’il serait prêt à investir 1 milliard $ dans l’usine si vous [le gouvernement] êtes capable de revoir le prix de l’électricité ”, a dit François Legault.

Aluminerie Alouette planche sur d’importants projets de modernisation et de décarbonation. Toutefois, la sécurisation à long terme de l’approvisionnement électrique de l’aluminerie, dont le contrat termine en 2029, représente un élément essentiel à la réalisation des investissements.

“ Lorsqu’on souhaite rentabiliser des investissements de l’envergure projetée, on doit pouvoir le faire sur un horizon beaucoup plus long. Nous travaillons donc à conclure une entente mutuellement bénéfique, et ce, pour plusieurs années ”, confirme le président et chef de la direction, Claude Gosselin. “ En aucun temps nous demandons une réduction de nos tarifs électriques actuels ; nous comprenons bien que notre facture sera revue à la hausse ”, ajoute-t-il.

Dans le contexte économique actuel, le renouvellement du contrat d’approvisionnement électrique à long terme viendrait sécuriser la pérennité de l’entreprise basée à Sept-Îles pour des dizaines d’années encore, estime l’Aluminerie.

” L’avenir d’Aluminerie Alouette, de l’industrie et de notre planète passe par la décarbonation. Plusieurs projets sont dans les plans, mais nous devons assurer notre compétitivité sur le marché mondial avant d’aller de l’avant concrètement “, souligne M. Gosselin.

Le renouvellement du contrat d’électricité de l’Aluminerie Alouette est aussi au cœur des préoccupations du maire de Sept-Îles, Denis Miousse. Il en a discuté avec le premier ministre Legault lors de sa visite du 30 janvier.

” Un dossier que je voulais voir avec le premier ministre, c’est quand le gouvernement va signer un renouvellement du contrat d’électricité avec Alouette “, affirme le maire Miousse.

L’Aluminerie Alouette emploie près de 1 000 personnes et produit plus de 630 000 tonnes d’aluminium annuellement. Il s’agit de la plus grande aluminerie des Amériques. Elle génère des retombées économiques de 800 M$ au Québec, dont 340 M$ spécifiquement dans la MRC de Sept-Rivières.