Tarifs de Trump : une « attaque économique brutale », dit Legault

Face à l’« attaque économique brutale contre le Canada et le Québec » de Donald Trump, le premier ministre François Legault affirme que le Québec doit redéployer son économie et corriger ses « faiblesses » qu’il traîne depuis « des décennies ».

« Notre productivité, la surréglementation, la bureaucratie, la taxation, a-t-il énuméré. On a beaucoup travaillé là-dessus depuis 2018, mais il reste beaucoup de travail à faire. »

À cela, le premier ministre a ajouté la trop grande dépendance du Québec au marché américain. « Le peuple québécois est un peuple d’exportateurs. Et 71 % de nos exportations, depuis plusieurs années, se font aux États-Unis », a-t-il affirmé lors d’une rare déclaration ministérielle mardi au Salon rouge.

François Legault a aussi dit que le Québec devait mettre l’accent sur ses « avantages compétitifs ».

« On a développé une expertise en aérospatiale. On a de grandes alumineries. On a des minéraux critiques. On est fort en intelligence artificielle. On est fort en informatique, en électronique, dans le quantique. Et surtout, on a de l’énergie renouvelable », a-t-il énuméré.

Lundi, le président américain a reculé à la dernière minute sur sa volonté d’imposer des tarifs de 25 % aux produits canadiens et a donné un sursis de 30 jours au Canada.

« La menace plane toujours au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. (…) L’incertitude, c’est un poison pour l’économie », a affirmé le premier ministre.

Il a réitéré que des tarifs pourraient entraîner la perte de 100 000 emplois.

« On a le devoir d’entreprendre un grand et long chantier pour rendre notre économie moins dépendante des États-Unis », a dit le premier ministre.

« La première chose qu’on doit faire à court terme, c’est de se préparer à aider les entreprises à passer au travers, donc aider du côté des liquidités », a-t-il ajouté.

François Legault souhaite aussi que l’économie québécoise se redéploie « dans de nouveaux marchés internationaux ».

« Il ne faut pas oublier le meilleur marché, le marché du Québec. Acheter québécois, c’est ce qui est le plus efficace pour protéger nos emplois », a dit le premier ministre.

Il veut aussi « travailler à un vrai libre-échange entre les provinces canadiennes ».

La présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a accepté la demande de Québec solidaire de tenir un débat d’urgence sur les tarifs douaniers plus tard mardi.