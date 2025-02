Votez pour Recyk et Frip

Le projet Chiffonner pour préserver de Recyk et Frip est l’une des initiatives mises de l’avant via un concours de Québec circulaire qui vous invite à voter pour votre projet préféré.

Les gagnants seront déterminés par un jury et par le vote du public. Le projet qui aura recueilli le plus d’appui jouira d’une belle vitrine au Sommet canadien de l’économie circulaire qui aura lieu à Montréal en avril 2025.

« Recyk & Frip, de par son projet chiffons, jouera un rôle prépondérant dans la gestion des rebuts textiles sur la Côte-Nord, tout en continuant d’aider les démunis », indique Stéfan Marchand, directeur général.

Le projet en est encore à sa phase préliminaire, mais les premiers chiffons seront proposés à un groupe test dès le mois de mars. La production de 2025, soit la phase test, sera limitée à environ 6000 kilogrammes, mais les ambitions dépassent largement ce chiffre.

« On sait qu’en 2026, si on obtient les subventions demandées, on sera apte à produire 120 000 kg pour le marché », s’enthousiasme M. Marchand.

Chiffonner pour préserver s’inscrit dans la mission de Recyk & Frip d’atteindre le zéro déchet textile en 2028 pour la MRC des Sept-Rivières.

À terme, 120 tonnes de rebuts textiles pourraient être transformées en chiffons pour les entreprises de la Côte-Nord chaque année.

« Le Centre de détention de Sept-Îles fournira environ 25 % de la main d’œuvre et des locaux requis pour produire les chiffons. Nous fournirons le reste à même nos installations et notre équipe de bénévoles. Quatre emplois à temps partiel et quatre emplois à temps plein seront créés grâce à ce projet», peut-on lire sur la page de présentation du projet.

La réception des dons textiles se fera via 30 cloches de réception sur le territoire de Sept-Îles.

Chiffonner pour préserver permettrait d’éviter de relâcher dans l’atmosphère 24 tonnes de gaz à effet de serre par an. Cliquez ici pour voter pour ce projet si le cœur vous en dit.