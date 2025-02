Le milieu des affaires demeure outré de l’imposition de nouveaux tarifs douaniers

Le milieu des affaires demeure outré au lendemain de la signature par Donald Trump des décrets présidentiels imposant de nouveaux tarifs douaniers aux produits canadiens, mexicains et chinois.

Comme prévu, M. Trump a notamment imposé samedi des droits de douane de 25 % sur tous les produits canadiens et de 10 % sur l’énergie canadienne.

L’Association de l’aluminium du Canada a notamment jugé que l’annonce américaine était très perturbante pour les marchés.

«Nous sommes déçus, mais nous nous y attendions et nous sommes prêts à y faire face, a souligné Jean Simard, président et chef de la direction de l’Association de l’aluminium du Canada. Cette situation aura malheureusement des répercussions sur les travailleurs et les consommateurs américains en raison de l’augmentation immédiate du prix de l’aluminium.»

Même son de cloche du côté des Manufacturiers & Exportateurs du Québec.

«Nous sommes évidemment déçus de la décision de l’administration américaine d’imposer ces tarifs douaniers injustifiés sur les produits canadiens, a dit sa pdg, Julie White. Cette décision aura des impacts importants sur les entreprises manufacturières québécoises et l’économie de l’ensemble de nos régions.»

Les agriculteurs canadiens sont eux aussi mécontents.

«Nos secteurs agricoles dépendent l’un de l’autre, non seulement pour vendre des produits, mais aussi pour fournir les intrants essentiels à la culture des aliments, tels que les engrais, a fait valoir Keith Currie, président de la Fédération canadienne de l’agriculture. Personne ne sort gagnant d’un conflit commercial entre le Canada et les États-Unis, à l’exception de nos concurrents partout ailleurs dans le monde. Les droits de douane nuisent tout simplement au commerce.»

Représailles

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé samedi soir que le Canada répondrait par des tarifs de rétorsion après que le président américain Donald Trump a confirmé que les tarifs de 25 % contre le pays entreraient en vigueur mardi, mais l’intégralité du plan de riposte du Canada reste largement inconnue.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) juge que la réplique du gouvernement canadien «était nécessaire», même si elle reconnaît qu’elle nuira aux entreprises et à l’économique.

«Nous suivrons avec attention la suite des annonces du gouvernement au cours des prochains jours. On demande des mesures d’aide financière déployées rapidement pour aider les entreprises directement touchées par les tarifs», a déclaré la pdg de la FCCQ, Véronique Proulx.

Elle a mentionné qu’une entreprise sur trois craignait pour son existence, ajoutant que plusieurs envisageaient d’investir aux États-Unis.

Pour sa part, Mme White a demandé que les mesures de représailles n’aient pas un impact inéquitable sur les manufacturiers québécois. «Rappelons aussi l’importance que l’ensemble des sommes récoltées par l’imposition de tarifs sur les produits américains soient 100% réinvesties, et rapidement, dans les entreprises directement touchées», a-t-elle suggéré.

De son côté, l’Association minière du Canada semble vouloir renvoyer dos à dos les gouvernements des deux pays.

«Au lieu de mettre en application des tarifs, le Canada et les États-Unis devraient se concentrer sur la façon d’approfondir cette collaboration. L’industrie des minéraux et des métaux au Canada est prête à renforcer son partenariat avec les États-Unis, en assurant la libre circulation de ces ressources essentielles qui stimulent la croissance économique, les capacités de défense et les progrès technologiques des deux côtés de la frontière», a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l’Association minière du Canada.

Même aux États-Unis, la décision de M. Trump ne fait pas que des heureux.

Le vice-président de la Chambre de commerce des États-Unis, John Murphy, a mis en garde la population contre la décision de M. Trump qu’il a qualifiée de «sans précédent». Selon lui, les nouveaux tarifs chambouleront les chaînes d’approvisionnement et augmenteront le coût de la vie pour les familles américaines.

L’association nationale des constructeurs de maisons (NAHB) a demandé au président Trump d’exempter les matériaux dont ses membres se servent pour bâtir des maisons.

La NAHB souligne que les droits de douane sur le bois d’œuvre vont accroître le prix de construction des maisons aux États-Unis. «Cela va décourager les nouveaux projets résidentiels. Ce sont les consommateurs qui finiront par payer la facture en devant payer plus cher pour l’achat d’une maison.»