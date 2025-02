David Desharnais au Tournoi Fred Chiasson de Sept-Îles

L’ancien des Canadiens de Montréal David Desharnais sera de la partie au Tournoi de hockey Fred Chiassion qui se déroulera dans les deux arénas de Sept-Îles du 20 au 23 février.

Celui qui a évolué dix saisons dans la LNH, portant aussi les couleurs des Rangers de New York et des Oilers d’Edmonton, s’alignera avec l’équipe du Groupe Olivier de Sept-Îles, qui regroupe quelques joueurs des Basques Senior AA, notamment Christophe Desgagné et Alex Huet.

David Desharnais jouera la partie de 21h du vendredi 21 février contre les Predz de Havre-Saint-Pierre ainsi que celle du samedi, 11h, face au Restaurant des Chutes de Port-Catier. Il doit quitter en après-midi.

C’est Stephan Larouche, co-organisateur du Tournoi Fred Chiasson, qui a usé de ses contacts dans le Groupe Olivier à Montréal pour faire venir l’attaquant de 38 ans à Sept-Îles comme invité d’honneur.

David Desharnais viendra en compagnie de son fils de 8 ans, Victor, qui aura l’occasion d’être porteur de drapeau pour la cérémonie d’ouverture du vendredi, 20h, qui aura été précédée du premier match de la Série Rose, qui regroupe trois formations féminines pour l’édition 2025.